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Джонсон дал Путину время для отступления

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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14 февраля, 19:47
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В Лондоне ожидают наихудшего в ближайшие 48 часов
Джонсон обратился к хозяину Кремля / Коллаж "Сегодня"
Джонсон обратился к хозяину Кремля / Коллаж "Сегодня"

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил президента России Владимира Путина не делать шаг в пропасть и вовремя одуматься.

Об этом премьер-министр Соединенного Королевства написал в своем Твиттере.

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Дружественный совет

"Мы находимся на краю пропасти, но у президента Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу и призываем российское правительство избежать того, что было бы катастрофической ошибкой для России", — написал Джонсон.

Также британский политик заявил, что Москва все же что-то планирует в ближайшие 48 часов.

"Россия планирует нечто, что может произойти в течение 48 часов", — сказал Джонсон журналистам во время рабочей поездки.

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Обстановка

  • 14 февраля в ходе очередного телефонного разговора государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой наша страна получила очередное заверение в получении быстрой и решительной реакции на агрессию со стороны России.
  • Свои опасения Джонсон высказал на фоне эвакуации западных дипломатов и сотрудников мировых институций из Украины и заверений президента Беларуси Александра Лукашенко, что он с Россией не собирается нападать на соседнюю страну.
  • Президент США Джозеф Байден во время общения с журналистами неоднозначно высказался относительно возможного "вторжения" России в Украину в ближайшие дни.
  • Напомним, что американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину 15 февраля.

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