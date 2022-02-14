Джонсон дав Путіну час для відступу

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Росії Володимира Путіна не робити крок у прірву та вчасно схаменутися.
Про це прем’єр-міністр Сполученого Королівства написав у своєму Твіттері.
Дружня порада
"Ми стоїмо на краю прірви, але президент Путін має ще час зробити крок назад. Ми закликаємо всіх до діалогу і закликаємо російський уряд уникнути того, що було б катастрофічною помилкою для Росії", – написав Джонсон.
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Також британський політик заявив, що Москва все ж таки щось планує в найближчі 48 годин.
"Росія планує щось, що може статися протягом 48 годин ", – сказав Джонсон журналістам під час робочої поїздки.
Обстановка
- 14 лютого під час чергового телефонної розмови державного секретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою наша країна отримала чергове запевнення щодо отримання швидкої та рішучої реакції на агресію з боку Росії.
- Свої побоювання Джонсон висловив на тлі евакуації західних дипломатів та співробітників світових інституцій з України та запевнень президента Білорусі Олександра Лукашенка, що він із Росією не збирається нападати на сусідню країну.
- Президент США Джозеф Байден під час спілкування із журналістами неоднозначно висловився щодо можливого "вторгнення" Росії в Україну найближчими днями.
- Нагадаємо, що американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну - 15 лютого.