Джонсон дав Путіну час для відступу

У Лондоні очікують найгіршого у найближчі 48 годин

Джонсон звернувся до господаря Кремля / Колаж "Сьогодні"

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Росії Володимира Путіна не робити крок у прірву та вчасно схаменутися.

Про це прем’єр-міністр Сполученого Королівства написав у своєму Твіттері.

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"Ми стоїмо на краю прірви, але президент Путін має ще час зробити крок назад. Ми закликаємо всіх до діалогу і закликаємо російський уряд уникнути того, що було б катастрофічною помилкою для Росії", – написав Джонсон.

Також британський політик заявив, що Москва все ж таки щось планує в найближчі 48 годин.

"Росія планує щось, що може статися протягом 48 годин ", – сказав Джонсон журналістам під час робочої поїздки.

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