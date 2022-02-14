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Джонсон дав Путіну час для відступу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 лютого, 19:47
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У Лондоні очікують найгіршого у найближчі 48 годин
Джонсон звернувся до господаря Кремля / Колаж "Сьогодні"
Джонсон звернувся до господаря Кремля / Колаж "Сьогодні"

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Росії Володимира Путіна не робити крок у прірву та вчасно схаменутися.

Про це прем’єр-міністр Сполученого Королівства написав у своєму Твіттері.

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Дружня порада

"Ми стоїмо на краю прірви, але президент Путін має ще час зробити крок назад. Ми закликаємо всіх до діалогу і закликаємо російський уряд уникнути того, що було б катастрофічною помилкою для Росії", – написав Джонсон.

Також британський політик заявив, що Москва все ж таки щось планує в найближчі 48 годин.

"Росія планує щось, що може статися протягом 48 годин ", – сказав Джонсон журналістам під час робочої поїздки.

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Обстановка

  • 14 лютого під час чергового телефонної розмови державного секретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою наша країна отримала чергове запевнення щодо отримання швидкої та рішучої реакції на агресію з боку Росії.
  • Свої побоювання Джонсон висловив на тлі евакуації західних дипломатів та співробітників світових інституцій з України та запевнень президента Білорусі Олександра Лукашенка, що він із Росією не збирається нападати на сусідню країну.
  • Президент США Джозеф Байден під час спілкування із журналістами неоднозначно висловився щодо можливого "вторгнення" Росії в Україну найближчими днями.
  • Нагадаємо, що американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну - 15 лютого.

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