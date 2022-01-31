Доигрался! США готовят Путину санкции "авансом" за Украину – CNN

Решение о новых санкциях против РФ имеет двухпартийную поддержку в Сенате США

Американские сенаторы пошлют Путину "сигнал" начет Украины. Коллаж "Сегодня"

Комитет Сената США по международным отношениям готовит новые санкции против России, чтобы защитить Украину. Некоторые санкции могут быть введены заранее, а другие вступят в силу в случае открытого вторжения.

Сенатор-демократ Боб Менендес и его коллега-республиканец Джим Риш 30 января выразили уверенность в том, что когда Сенат вернется с перерыва, они добьются двухпартийного соглашения по санкциям против России, сообщает CNN.

Реклама

"Мы работали добросовестно. Мы учитывали разные точки зрения, и мы полны решимости совместно, на двухпартийной основе, защищать Украину и посылать (президенту России Владимиру) Путину сигнал: это будет прямо и последовательно", – отметил Менендес.

Сенатор Боб Менендес

По его словам, некоторые санкции могут быть введены заранее, а другие вступят в силу, если Россия вторгнется в Украину.

"Есть некоторые санкции, которые действительно могут быть введены заранее из-за того, что Россия уже сделала. Кибератаки на Украину, операции под чужим флагом, попытки подорвать украинское правительство внутри страны – это лишь некоторые примеры санкций, которые могут быть введены сейчас", – пояснил сенатор-демократ.

При этом Менендес пригрозил Кремлю "разрушительными санкциями, которые в конечном итоге сокрушат российскую экономику", и продолжением поставок летального вооружения Украине..

Реклама

Как отметил сенатор, "Путин должен решить, сколько мешков с трупами российских сыновей вернется в Россию". Он пообещал, что "летальная помощь будет доставлена, несмотря ни на что".

Республиканец Джим Риш добавил, что основным камнем преткновения в переговорах о пакете экономических санкций остается газопровод "Северный поток-2".

Какие еще санкции грозят России

Запад рассматривает различные санкции против России в случае, если она продолжит свою агрессию в отношении Украины.

Реклама

В частности, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.

Кроме того, США также подготовили серьезный пакет санкций на случай военного вторжения в Украину.

Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.

Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.