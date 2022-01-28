Еще больше помощи Украине: сенаторы в США объединились для важного решения

В Сенате хотят оказать Украине оперативную поддержку на случай нападения РФ

В Сенате хотят увеличить военную помощь Украине. Коллаж "Сегодня"

В США сенаторы от Республиканской и Демократической партий обсудили законопроект о возможности увеличения объема оборонной помощи Украине в связи с угрозой вторжения России.

Группа из пяти демократов и пяти республиканцев добилась прогресса в переговорах о разработке соответствующего законопроекта, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Реклама

Планируется, что законопроект будет рассмотрен Сенатом на следующей неделе. Чтобы стать законом, документ также должен получить поддержку в Палате представителей и быть подписан президентом США Джо Байденом.

Сенаторы обеих партий заявили, что они хотят оперативно поддержать Украину. При этом сообщается, что у сенаторов существуют разногласия, в частности, относительно санкций против газопровода "Северный поток-2".

Представители обеих партий также разрабатывают соглашение о том, какие санкции должны быть введены против России сейчас и какие могут быть задействованы в случае вторжения.

Реклама

Глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес в январе представил законопроект о введении санкций против российской экономики и президента РФ Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

Республиканцы хотели бы, чтобы законопроект включал "существенное увеличение" президентских полномочий или ускоренный механизм предоставления помощи Украине в сфере безопасности, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Военная помощь Запада для Украины

Ранее стало известно, что Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

Реклама

Кроме того, Великобритания перебрасывает в Украину легкие противотанковые вооружения. 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

Чехия, Литва, Канада и Германия планируют усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, а также закуплены тепловизоры.

В октябре США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму 60 миллионов долларов.

25 января Украина получила от США новую часть пакета военной помощи на общую сумму 200 млн долларов.