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Догрався! США готують Путіну санкції "авансом" за Україну – CNN

Павло Заяць Павло Заяць
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31 січня, 06:15
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Рішення про нові санкції проти РФ має двопартійну підтримку у Сенаті США
Американські сенатори надішлють Путіну "сигнал" щодо України. Колаж "Сьогодні"
Американські сенатори надішлють Путіну "сигнал" щодо України. Колаж "Сьогодні"

Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує нові санкції проти Росії, щоб захистити Україну. Деякі санкції можуть бути введені заздалегідь, інші набудуть чинності у разі відкритого вторгнення.

Сенатор-демократ Боб Менендес та його колега-республіканець Джим Ріш 30 січня висловили впевненість у тому, що коли Сенат повернеться з перерви, вони досягнуть двопартійної угоди щодо санкцій проти Росії, повідомляє CNN.

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"Ми працювали сумлінно. Ми враховували різні точки зору, і ми сповнені рішучості спільно, на двопартійній основі, захищати Україну та посилати (президенту Росії Володимиру) Путіну сигнал: це буде прямо та послідовно", – зазначив Менендес.

Сенатор Боб Менендес
Сенатор Боб Менендес

За його словами, деякі санкції можуть бути введені заздалегідь, а інші набудуть чинності, якщо Росія вторгнеться в Україну.

"Є деякі санкції, які справді можуть бути запроваджені заздалегідь через те, що Росія вже зробила. Кібератаки на Україну, операції під чужим прапором, спроби підірвати український уряд усередині країни – це лише деякі приклади санкцій, які можуть бути запроваджені зараз", – пояснив сенатор-демократ.

При цьому Менендес пригрозив Кремлю "руйнівними санкціями, які врешті-решт поламають російську економіку", і продовженням постачання летального озброєння Україні.

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Як зазначив сенатор, "Путін має вирішити, скільки мішків із трупами російських синів повернеться до Росії". Він пообіцяв, що "летальну допомогу буде доставлено, незважаючи ні на що".

Республіканець Джим Ріш додав, що основним каменем спотикання у переговорах щодо пакету економічних санкцій залишається газопровід "Північний потік – 2".

Які ще санкції загрожують Росії

Захід розглядає різні санкції проти Росії у разі, якщо вона продовжить свою агресію щодо України.

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Зокрема, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT.

Крім того, США також підготували серйозний пакет санкцій на випадок воєнного вторгнення в Україну.

Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.

Крім того, президент США Джо Байден не виключив запровадження санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може викликати розрив відносин Москви та Вашингтона. Він також виступає проти того, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" із питаннями безпеки в Європі.

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