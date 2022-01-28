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Ще більше допомоги Україні: сенатори США об'єдналися для важливого рішення

Павло Заяць Павло Заяць
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28 січня, 19:50
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У Сенаті хочуть надати Україні оперативну підтримку у разі нападу РФ
У Сенаті хочуть збільшити військову допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"
У Сенаті хочуть збільшити військову допомогу Україні. Колаж "Сьогодні"

У США сенатори від Республіканської та Демократичної партій обговорили законопроєкт щодо можливості збільшення обсягу оборонної допомоги Україні у зв'язку із загрозою вторгнення Росії.

Група з п'яти демократів і п'яти республіканців досягла прогресу в переговорах про розробку відповідного законопроекту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

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Планується, що законопроект буде розглянутий Сенатом наступного тижня. Щоб стати законом, документ також має отримати підтримку у Палаті представників та бути підписаний президентом США Джо Байденом.

Сенатори обох партій заявили, що хочуть оперативно підтримати Україну. При цьому повідомляється, що у сенаторів існують розбіжності, зокрема щодо санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Представники обох партій також розробляють угоду про те, які санкції мають бути введені проти Росії нині та які можуть бути задіяні у разі вторгнення.

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Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес у січні представив законопроєкт щодо запровадження санкцій проти російської економіки та президента РФ Володимира Путіна у разі вторгнення в Україну.

Республіканці хотіли б, щоб законопроєкт включав "істотне збільшення" президентських повноважень або прискорений механізм надання допомоги Україні у сфері безпеки, повідомило джерело, знайоме з переговорами.

Військова допомога Заходу для України

Раніше стало відомо, що Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

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Крім того, Великобританія перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня до аеропорту Бориспіль прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.

Чехія, Литва, Канада та Німеччина планують посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, за яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, а також закуплено тепловізори.

У жовтні США передали Україні в рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних Сил на суму 60 мільйонів доларів.

25 січня Україна отримала від США нову частину пакету військової допомоги на загальну суму 200 млн. доларів.

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