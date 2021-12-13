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Даже не обсуждали: ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
13 декабря, 15:22
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Всем фигурантам "черного списка" запретят въезд в ЕС и пользование европейской банковской системой
Санкции также были утверждены и против трех связанных с ней компаний
Санкции также были утверждены и против трех связанных с ней компаний / Фото: Коллаж: Сегодня

В Брюсселе главы МИД ЕС приняли решение о введении санкций против частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе, передает ТАСС.

"Санкции против группы "Вагнер" утверждены без обсуждения в отношении четырех юридических и восьми физических лиц. Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС в течение дня", – сообщил дипломат.

По его словам, всем фигурантам черного списка будет запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, юрлицам – блокирована возможность кредитования в странах Евросоюза.

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Санкции инициировали Глава МИД и министр обороны Франции, они неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", называя ее деятельность несовместимой с продолжением французского военного присутствия.

В тоже время, введение санкций подтвердил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Утверждены санкции против группы Вагнера: в списке три энергетических компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС позже сегодня", – написал он в Twitter.

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15 ноября Европейский Союз согласился разработать основу возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Скандал в Украине

Из-за провала спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе в Украине вспыхнул скандал. Расследование Bellingcat установило, что задержание перенесли из-за просьбы Офиса президента отложить операцию. Данный факт подтвердил и экс-начальник ГУР Василий Бурба, добавив, что на Банковой есть "крот", сливающий секретную информацию.

В Офисе президента сначала отрицали сам факт подготовки такой операции, затем называли ее "не нашей операцией", намекая на причастность к этим событиям России, после чего и вовсе утверждали, что "спецмероприятие" по перемещению "вагнеровцев" в Украину все же готовилось, но не состоялось.

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Наказание за срыв операции

Кроме "госизмены" (ст. 111 УК Украины – грозит лишением свободы на срок от 12 до 15 лет), действия злоумышленников могут квалифицироваться по статьям "разглашение государственной тайны" (ст. 328 УК Украины – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет), а также "злоупотребление служебным положением" (ст. 364 УК Украины – от 5 до 10 лет тюрьмы).

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