Даже не обсуждали: ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

В Брюсселе главы МИД ЕС приняли решение о введении санкций против частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, всем фигурантам черного списка будет запрещен въезд в ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, юрлицам – блокирована возможность кредитования в странах Евросоюза.

Санкции инициировали Глава МИД и министр обороны Франции, они неоднократно подвергали критике возможное размещение в Мали сотрудников ЧВК "Вагнер", называя ее деятельность несовместимой с продолжением французского военного присутствия.

В тоже время, введение санкций подтвердил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

sanctions against the #Wagner group, 3 energy companies & + 8 people related to the mercenary group now passed. to be published in the EU official journal later today. #Russia, #Libya, #Syria, #CAR, #Ukraine