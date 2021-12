Навіть не обговорювали: ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"

У Брюсселі глави МЗС ЄС ухвалили рішення про запровадження санкцій проти приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомило дипломатичне джерело у Брюсселі, передає ТАРС .

За його словами, усім фігурантам чорного списку буде заборонено в'їзд до ЄС та доступ до банківської системи Євросоюзу, юрособам – блоковано можливість кредитування у країнах Євросоюзу.

Санкції ініціювали Глава МЗС та міністр оборони Франції, вони неодноразово критикували можливе розміщення в Малі співробітників ПВК "Вагнер", називаючи її діяльність несумісною з продовженням французької військової присутності.

Водночас запровадження санкцій підтвердив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

sanctions against the #Wagner group, 3 energy companies & + 8 people related to mercenary group now passed. to be published в EU офіційний journal later today. #Russia , #Libya , #Syria , #CAR , #Ukraine