Навіть не обговорювали: ЄС запровадив санкції проти ПВК "Вагнер"

Всім фігурантам "чорного списку" заборонять в'їзд до ЄС та користування європейською банківською системою

Санкції також було затверджено і проти трьох пов'язаних з нею компаній / Фото: Колаж: Сьогодні

У Брюсселі глави МЗС ЄС ухвалили рішення про запровадження санкцій проти приватної військової компанії "Вагнер". Про це повідомило дипломатичне джерело у Брюсселі, передає ТАРС .

"Санкції проти групи "Вагнер" затверджено без обговорення стосовно чотирьох юридичних та восьми фізичних осіб. Санкції набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС протягом дня", – повідомив дипломат.

За його словами, усім фігурантам чорного списку буде заборонено в'їзд до ЄС та доступ до банківської системи Євросоюзу, юрособам – блоковано можливість кредитування у країнах Євросоюзу.

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Санкції ініціювали Глава МЗС та міністр оборони Франції, вони неодноразово критикували можливе розміщення в Малі співробітників ПВК "Вагнер", називаючи її діяльність несумісною з продовженням французької військової присутності.

Водночас запровадження санкцій підтвердив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Затверджено санкції проти групи Вагнера: у списку три енергетичні компанії та вісім людина, пов'язаних з угрупованням найманців. Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні", – написав він у Twitter .

sanctions against the #Wagner group, 3 energy companies & + 8 people related to mercenary group now passed. to be published в EU офіційний journal later today. #Russia , #Libya , #Syria , #CAR , #Ukraine - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 13, 2021

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15 листопада Європейський Союз погодився розробити основу можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені до регіону Сахель у Західній Африці.

Скандал в Україні

Через провал спецоперації українських спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер", які вчиняли військові злочини на Донбасі в Україні спалахнув скандал. Розслідування Bellingcat встановило, що затримання перенесли через прохання Офісу президента відкласти операцію. Цей факт підтвердив і екс-начальник ГУР Василь Бурба, додавши, що на Банковій є "крот" , що зливає секретну інформацію.

В Офісі президента спочатку заперечували сам факт підготовки такої операції, потім називали її "не нашою операцією", натякаючи на причетність до цих подій Росії, після чого взагалі стверджували, що "спецзахід" щодо переміщення "вагнерівців" в Україну все ж таки готувався, але не відбулося.

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Покарання за зрив операції

Крім "держзмени" (ст. 111 КК України – загрожує позбавленням волі на строк від 12 до 15 років), дії зловмисників можуть кваліфікуватися за статтями "розголошення державної таємниці" (ст. 328 КК України – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років) ), а також "зловживання службовим становищем" (ст. 364 КК України – від 5 до 10 років ув'язнення).