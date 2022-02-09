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Дания нашла причину, чтобы не давать оружие Украине

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 февраля, 23:11
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При этом в стране повысили уровень боевой готовности
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что Дания не будет поставлять оружие Украине.

Об этом сообщает CPH Post.

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Старые ракеты

Обсуждаемые 400 ракет Stinger, которые должны были быть переданы Украине, были признаны "слишком старыми", поэтому, как отмечается, Дания не намерена отправлять другое вооружение.

Однако правительство Дании повысило уровень готовности обороны, чтобы батальон из 700-800 солдат мог быть развернут в течение 1-5 дней. Также два истребителя F-16 были переброшены на остров Борнхольм для защиты воздушного пространства Дании.

Фото – nara.getarchive.net.
Фото – nara.getarchive.net.

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Что говорят в Дании

Мортен Бедсков, который был назначен недавно министром обороны, сказал, что Дания "без колебаний поможет вооружить Украину". Однако он не уверен, есть ли у Министерства обороны Дании оборудование, необходимое Украине.

Как отмечает издание, проблема в том, что ракеты Stinger, имеющиеся в распоряжении Минобороны Дании, являются "чем-то вроде реликвии времен "холодной" войны". Так, датский арсенал ракет был приобретен по сделке с США еще в конце 1980-х – середине 1990-х годов.

"Россия продемонстрировала совершенно неприемлемое поведение по отношению к Украине. Мы обязаны помочь. Но эта помощь должна работать", – сказал Бодсков.

Министр заявил, что рассмотрит этот вопрос, а затем обсудит возможность их отправки в Украину с другими партиями в парламенте. При этом несколько партий Дании высказались в поддержку отправки оружия в Украину.

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Угроза со стороны России

Россия стягивает войска к границе с Украиной — неподалеку от нее уже накопилась более чем 100-тысячная армия. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

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