Данія знайшла причину, щоб не давати зброю Україні

При цьому в країні підвищили рівень бойової готовності

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Данії Мортен Бедсков заявив, що Данія не постачатиме зброю Україні.

Про це повідомляє CPH Post.

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Старі ракети

400 ракет Stinger, які обговорювалися, які повинні були бути передані Україні, були визнані "занадто старими", тому, як зазначається, Данія не має наміру відправляти інше озброєння.

Проте уряд Данії підвищив рівень готовності оборони, щоб батальйон із 700-800 солдатів міг бути розгорнутий протягом одного-п'яти днів. Також два винищувачі F-16 перекинули на острів Борнхольм для захисту повітряного простору Данії.

Фото – nara.getarchive.net.

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Що кажуть у Данії

Мортен Бедсков, який був призначений нещодавно міністром оборони, сказав, що Данія "без вагань допоможе озброїти Україну". Проте він не впевнений, чи має Міністерство оборони Данії обладнання, необхідне Україні.

Як зазначає видання, проблема в тому, що ракети Stinger, які є у розпорядженні Міноборони Данії, є "чимось подібним до реліквії часів "холодної" війни". Так, датський арсенал ракет було придбано за угодою зі США ще наприкінці 1980-х – середині 1990-х років.

"Росія продемонструвала абсолютно неприйнятну поведінку щодо України. Ми зобов'язані допомогти. Але ця допомога має працювати", – сказав Бедсков.

Міністр заявив, що розгляне це питання, а потім обговорить можливість їхнього відправлення в Україну з іншими партіями в парламенті. При цьому кілька партій Данії висловилися за підтримку відправки зброї в Україну.

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Загроза з боку Росії

Росія стягує війська до кордону з Україною – неподалік від нього вже накопичилася більш ніж 100-тисячна армія. 12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

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