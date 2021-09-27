Черт побери! Байден оценил победителей на выборах в Германии

В Германии победу на выборах в парламент одержала Социал-демократическая партия

Байден прокомментировал победу СДПГ. Фото: REUTERS/JRB

Президент США Джо Байден прокомментировал результаты выборов в немецкий Бундестаг и оценил успехи социал-демократов (СДПГ).

Об этом сообщает немецкое издание RND.

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Сначала Байден ответил, что еще не знает о результатах голосования. Ему сообщили о лидерстве СДПГ.

"Черт побери... Они стойкие", – сказал Байден.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. ЦИК Германии объявил, что победу на них одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Партия набрала 25,7% голосов. Это первая победа социал-демократов на выборах, начиная с 2002 года.

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Какие партии проходят в Бундестаг?

Социал-демократическая партия – 25,7%;

Христианско-демократический союз – 18,9%;

"Зеленые" – 14,8%;

"Свободная демократическая партия" – 11,5%;

"Альтернатива для Германии" – 10,3%;

Христианский социальный союз – 5.2%;

"Партия левых" – 4,9%.

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