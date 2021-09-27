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Чорт забирай! Байден оцінив переможців на виборах в Німеччині

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 вересня, 11:24
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У Німеччині перемогу на виборах до парламенту здобула Соціал-демократична партія
Байден прокоментував перемогу СДПН. Фото: REUTERS/JRB
Байден прокоментував перемогу СДПН. Фото: REUTERS/JRB

Президент США Джо Байден прокоментував результати виборів до німецького Бундестагу і оцінив успіхи соціал-демократів (СДПН).

Про це повідомляє німецьке видання RND.

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Спочатку Байден відповів, що ще не знає про результати голосування. Йому повідомили про лідерство СДПН.

"Чорт забирай ... Вони стійкі", – сказав Байден.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу пройшли 26 вересня. ЦВК Німеччини оголосила, що перемогу на них здобула СДПН. Партія набрала 25,7% голосів. Це перша перемога соціал-демократів на виборах, починаючи з 2002 року.

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Які партії проходять в Бундестаг?

  • Соціал-демократична партія – 25,7%;
  • Християнсько-демократичний союз – 18,9%;
  • "Зелені" – 14,8%;
  • "Вільна демократична партія" – 11,5%;
  • "Альтернатива для Німеччини" – 10,3%;
  • Християнський соціальний союз – 5.2%;
  • "Партія лівих" – 4,9%.

Раніше ми повідомляли, що кандидат у канцлери ФРН жорстко розкритикувала "Північний потік – 2".

Також нагадаємо, відхід Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі.

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