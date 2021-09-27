Кулеба: В парламенте Германии назревает благоприятная для Украины коалиция

Киев еще до выборов в Германии активно работал со всеми ведущими политическими силами

Бундестагу предстоит борьба за коалицию. Коллаж "Сегодня"

Правящая партия ХДС/ХСС проигрывает выборы в Германии, а сама Ангела Меркель уходит с поста канцлера. Несмотря на это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в немецком парламенте может быть создана благоприятная для Украины коалиция.

Об этом говорится в сообщении МИДа.

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Он напомнил, что Киев еще до выборов в Германии активно работал со всеми ведущими политическими силами.

"Президент общался с лидером христианских демократов (ХДС) Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов (СДПГ) Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры, и доводили до них позицию Украины по ключевым вопросам", – заявил Кулеба.

В то же время он считает более важным не кто будет новым канцлером, а какой будет коалиция в немецком парламенте.

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"Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. Из тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинского-германских отношений. Развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", – подчеркнул глава МИД Украины.

Парламентские выборы в Германии

Ангела Меркель просидела в кресле канцлера Германии четыре срока – 16 лет, но на будущих выборах она уже не пойдет на переизбрание. В 2018 году Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах.

В декабре того же года на выборах главы ХДС победила Аннегрет Крамп-Карренбауэр – СМИ называли ее преемницей Меркель и предрекали победу на выборах канцлера. Однако в феврале 2020-го Крамп-Карренбауэр заявила о решении уйти с поста.

По предварительным итогам голосования на нынешних выборах побеждает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), а ее лидер Олаф Шольц является самым вероятным кандидатом на пост нового канцлера. На втором месте идет с небольшим отставанием партия Меркель.

Как мы уже писали, прощаться с Меркель рано – она еще побудет у власти. От того, как лидеры предвыборной гонки, включая фаворита Олафа Шольца, смогут быстро договориться о коалиции, будет зависеть и уход Меркель.

Также предлагаем вам вспомнить стиль Ангелы Меркель – жакеты на трех пуговицах, неизменная короткая стрижка и никаких шпилек.