Будет защищать украинский? Ницой откликнулась на вакансию языкового омбудсмена

Ницой хотела бы бы защищать украинский язык

Ницой огорчена, что власти не нужны патриоты, которые бы занимались украинским языков в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Писательница, активистка и защитница украинского языка Лариса Ницой в интервью изданию "Сегодня" рассказала, что хотела бы стать языковым омбудсменом.

По ее словам, опыт общения с чиновниками ей показал, что им нужны не патриоты, которые бы защищали украинский язык, а просто послушные исполнители.

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"Я хотела работать на государственной службе по защите украинского языка, но предложений пока что не поступало. Кроме того, опыт общения с государственными чиновниками и политиками дал мне понять, что им не нужны патриоты-профессионалы, а нужны послушные исполнители", – отметила она.

В тоже время уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что хотел бы помочь с трудоустройством Ларисе Ницой, но пока что у него нет открытых вакансий.

"Вы знаете, у меня нет вакансий из-за того, что у нас были огромные конкурсы на должности от ведущего специалиста до руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка. Я открыт к диалогу и готов содействовать каждому, кто действительно болеет за утверждение нашего языка как государственного", – сказал Креминь.

Накануне Ницой заявляла, что депутатам нужно исправить языковой закон, чтобы он защищал государственный язык "на улицах", когда граждане, например, его унижают, а вот нынешнее законодательство не предусматривает наказания за это.

Отметим, что из-за того, что политик обозвал украинцев врагами, народный депутат Украины Максим Бужанский решил инициировать его отставку.

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Украинский язык и закон