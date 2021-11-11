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Будет защищать украинский? Ницой откликнулась на вакансию языкового омбудсмена

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
11 ноября, 15:00
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Ницой хотела бы бы защищать украинский язык
Ницой огорчена, что власти не нужны патриоты, которые бы занимались украинским языков в стране
Ницой огорчена, что власти не нужны патриоты, которые бы занимались украинским языков в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Писательница, активистка и защитница украинского языка Лариса Ницой в интервью изданию "Сегодня" рассказала, что хотела бы стать языковым омбудсменом.

По ее словам, опыт общения с чиновниками ей показал, что им нужны не патриоты, которые бы защищали украинский язык, а просто послушные исполнители.

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"Я хотела работать на государственной службе по защите украинского языка, но предложений пока что не поступало. Кроме того, опыт общения с государственными чиновниками и политиками дал мне понять, что им не нужны патриоты-профессионалы, а нужны послушные исполнители", – отметила она.

В тоже время уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что хотел бы помочь с трудоустройством Ларисе Ницой, но пока что у него нет открытых вакансий.

"Вы знаете, у меня нет вакансий из-за того, что у нас были огромные конкурсы на должности от ведущего специалиста до руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка. Я открыт к диалогу и готов содействовать каждому, кто действительно болеет за утверждение нашего языка как государственного", – сказал Креминь.

Накануне Ницой заявляла, что депутатам нужно исправить языковой закон, чтобы он защищал государственный язык "на улицах", когда граждане, например, его унижают, а вот нынешнее законодательство не предусматривает наказания за это.

Отметим, что из-за того, что политик обозвал украинцев врагами, народный депутат Украины Максим Бужанский решил инициировать его отставку.

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Украинский язык и закон

  • В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Украинский язык обязателен во всех сферах жизнедеятельности – от использования чиновниками и на телевидении до сферы обслуживания (например, в кафе).
  • Любопытно, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года, то есть наказывать начнут с 2022-го.
  • Большинство наказаний за нарушение закона – штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн.

  • А с 16 июля 2021 вступили в силу части вторая и третья статьи языкового закона. Претенденты на госдолжности, а также лица, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдать экзамен и получить государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

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