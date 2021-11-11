Ницой предложила еще один закон о языке, чтобы наказывать нарушителей "на улицах"

В действующем языковом законе есть один существенный недостаток

Ницой требует защиты языка на улицах, не только на работе. Коллаж "Сегодня"

Депутатам необходимо исправить языковой закон, чтобы он защищал государственный язык "на улицах", когда граждане, например, его унижают. Действующее законодательство не предусматривает наказания за это. Так заявила в интервью "Сегодня" писательница, активистка и защитница украинского языка Лариса Ницой.

Она считает, что личное пространство украинцев не стоит ограничивать какими-то языковыми правилами, но в действующем языковом законе есть существенный недостаток.

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"Он регулирует языковые отношения и отношение к языку только должностных лиц и только на работе: продавца, врача, чиновника и т. д. А если какой-то подлец на улице будет проклинать или унижать украинский язык – такие люди в законе не предусмотрены, потому что он не на работе. Я обращалась публично к нашим депутатам уже этого созыва исправить этот изъян и представить дополнительный законопроект (правку), в котором была бы строка, что публичное попрание языка или публичное надругательство над языком карается законом. К счастью и к моему удивлению, такой законопроект был подан депутатом от "слуг" Лизой Богуцкой", – сказала Ницой.

Однако "судьба этого законопроекта печальна": языковой омбудсмен Тарас Креминь в своем экспертном мнении написал, что непонятно, что такое надругательство, а депутаты из "Европейской солидарности" на заседании комитета предложили вернуть этот документ на доработку.

"Его и вернули. Для сравнения: в Уголовном кодексе Украины есть статья за надругательство над государственными символами. Там также не прописано, что такое надругательство. Но эту статью почему-то никто не возвращал. Завернули свои же "надругательство над языком". Такая защита", – подчеркнула писательница.

Украинский язык защищен законом