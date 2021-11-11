Ніцой запропонувала ще один закон про мову, щоб карати порушників "на вулицях"

Депутатам потрібно виправити мовний закон, щоб він захищав державну мову "на вулицях", коли громадяни, наприклад, його принижують. Чинне законодавство не передбачає покарання за це. Так заявила в інтерв'ю "Сьогодні" письменниця, активістка та захисниця української мови Лариса Ніцой.
Вона вважає, що особистий простір українців не варто обмежувати якимись мовними правилами, але чинний мовний закон має істотну ваду.
"Він регулює мовні стосунки і ставлення до мови лише посадових осіб лише на роботі: продавця, лікаря, посадовця тощо. А якщо якийсь негідник на вулиці буде проклинати чи принижувати українську мову – такі люди в законі не передбачені, бо ж він не на роботі. Я зверталася публічно до наших депутатів уже цього скликання виправити цей ґанж і подати додатковий законопроєкт (правку), у якому був би рядок, що публічне зневажання чи публічна наруга над мовою карається законом. На щастя і на моє здивування, такий законопроєкт був поданий депутаткою від "слуг" Лізою Богуцькою", – сказала Ніцой.
Однак "доля цього законопроєкту сумна": мовний омбудсмен Тарас Кремінь у своїй експертній думці написав, що незрозуміло, що таке наруга, а депутати з "Європейської солідарності" на засіданні комітету запропонували повернути цей документ на доопрацювання.
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"Його й завернули. Для порівняння: у Кримінальному кодексі України є стаття за наругу над державними символами. Там теж не прописано, що таке наруга. Але цю статтю чомусь ніхто не завертав. Завернули свої ж "наругу над мовою". Отакий захист", – наголосила письменниця.
Українська мова захищена законом
- У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної. Українська мова є обов'язковою у всіх сферах суспільної життєдіяльності – від використання (чиновниками) у державних установах та на телебаченні до обслуговування в закладах, що надають послуги (наприклад, у кафе).
- Цікаво, що адміністративну відповідальність за порушення (штрафи) відстрочили на три роки, тобто карати почнуть з 2022-го.
- Більшість покарань за порушення закону – штрафи. Наприклад, якщо чиновники на робочому місці спілкуються не українською мовою або не ведуть нею ділову документацію, їм доведеться заплатити до 6800 грн. Навмисне викривлення мови в офіційних документах коштуватиме 5100 грн.
- Зі свого боку нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський назвав нам в інтерв'ю три загрози для української мови. Одним з головних завдань він бачить дотримання чистоти державної мови.
- А уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь навіть відповів "Сьогодні", чи візьме на роботу Ніцой захищати українську мову.