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"Готов сприяти": Кремінь відповів, чи візьме на роботу Ніцой захищати українську мову

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
9 листопада, 19:14
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Мовний омбудсмен заявив, що має від 30 до 50 претендентів на місце
Зліва на фото Тарас Кремінь, праворуч – Лариса Ніцой. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва на фото Тарас Кремінь, праворуч – Лариса Ніцой. Фото: колаж "Сьогодні"

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю "Сьогодні" відповів, чи готовий допомогти з працевлаштуванням відомій української письменниці та борцю за українську мову Ларисі Ніцой. Він наголосив, що завжди відкритий до діалогу.

"Ви знаєте, у мене немає вакансій через те, що у нас були величезні конкурси на посади від провідного спеціаліста до керівника секретаріату уповноваженого із захисту державної мови. У середньому в нас від 30 до 50 претендентів на місце. Але у нас будуть представники уповноваженого в регіонах, нам потрібно формувати мережу організацій та установ, які будуть проводити іспити на знання державної мови, нам потрібні на майбутнє ті, хто буде організовувати і проводити курси з вивчення рідної мови. Я завжди відкритий до діалогу і готовий сприяти кожному, хто справді вболіває за утвердження нашої мови як державної", – сказав Кремінь.

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Українська мова захищена законом

  • У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної. Українська мова є обов'язковою у всіх сферах життєдіяльності – від використання чиновниками та на телебаченні до сфери обслуговування (наприклад, у кафе).
  • Цікаво, що адміністративну відповідальність за порушення (штрафи) відстрочили на три роки, тобто карати почнуть із 2022-го.
  • Більшість покарань порушення закону – штрафи. Наприклад, якщо чиновники на робочому місці спілкуються не українською мовою або не ведуть ним ділову документацію, їм доведеться заплатити до 6800 грн. Нарочне викривлення мови в офіційних документах простим українцям коштуватиме 5100 грн.
  • А з 16 липня 2021 року набули чинності частини друга та третя статті мовного закону. Претенденти на держпосади, а також особи, які мають намір набути громадянство України, мають скласти іспит та отримати державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський відмовився перевіряти свою грамотність – він не писатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

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