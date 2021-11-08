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Диктант національної єдності: Зеленський відмовився перевіряти свою грамотність

Наталія Магдик Наталія Магдик
8 листопада, 20:05
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У президента заплановано багато справ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Глава держави Володимира Зеленського вранці 9 листопада заплановано заходи, тому він не писатиме радіодиктант національної єдності. Про це повідомили в Офісі президента, повідомляє УНН .

"У президента завтра вранці інші заходи", – повідомили у ВП.

За інформацією видання, про які заходи йдеться, в ОПУ не уточнили.

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Радіодиктант-2021

  • 9 листопада о 10:30 в Україні відбудеться 21-й радіодиктант національної єдності. Текст диктанту буде оприлюднено на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11.00.
  • Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперовий лист необхідно буде надіслати на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (важливо, щоб гриф дати відправлення був не пізніше 10 листопада).
  • Також роботу можна надіслати електронною поштою: [email protected] Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуться.
  • Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоби можна було відправити диктант за допомогою будь-якого гаджета.

У 2020 році у радіодиктанті взяли участь:

  • Мовний омбудсмен Тарас Кремень та прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заступник голови фракції "Слуга народу" в українському парламенті Євгенія Кравчук, голова партії "Голос" Кіра Рудік.
  • Актриса Наталія Сумська разом із заслуженою артисткою України Анжелікою Рудницькою.
  • Диктант писали також і працівники посольств України у різних куточках світу. Зокрема, приєднався колектив Посольства України у Південній Африці.
  • Члени посольств України у столиці Македонії – Скоп'є та колективи українського посольства у Грузії, Болгарії, Лівані тощо.

Раніше жоден із президентів України не брав участі у написанні радіодиктанту.

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8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

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