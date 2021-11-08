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Диктант национального единства: Зеленский отказался проверять свою грамотность

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
8 ноября, 20:05
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У президента запланировано много дел
Зеленский очень занят, чтобы тратить время на диктант
Зеленский очень занят, чтобы тратить время на диктант / Фото: Коллаж: Сегодня

У главы государства Владимира Зеленского утром 9 ноября запланированы мероприятия, поэтому он не будет писать радиодиктант национального единства. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

"У президента завтра утром другие мероприятия", – сообщили в ОП.

По информации издания, о каких мероприятиях идет речь — в ОПУ не уточнили.

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Радиодиктант-2021

  • 9 ноября в 10:30 в Украине состоится 21-й радиодиктант национального единства. Текст диктанта будет обнародован на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00.
  • Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо необходимо будет отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября).
  • Также работу можно отправить по электронной почте: [email protected] После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.
  • Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета.

В 2020 году в радиодиктанте приняли участие:

  • Языковой омбудсмен Тарас Креминь и премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Евгения Кравчук, председатель партии "Голос" Кира Рудик.
  • Актриса Наталья Сумская вместе с заслуженной артисткой Украины Анжеликой Рудницкой.
  • Диктант писали также и работники посольств Украины в разных уголках мира. В частности, присоединился коллектив Посольства Украины в Южной Африке.
  • Члены посольств Украины в столице Македонии – Скопье и коллективы украинского посольства в Грузии, Болгарии, Ливане и тому подобное.

Ранее ни один из президентов Украины не участвовал в написании радиодиктанта.

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