Диктант национального единства: Зеленский отказался проверять свою грамотность

У главы государства Владимира Зеленского утром 9 ноября запланированы мероприятия, поэтому он не будет писать радиодиктант национального единства. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.
"У президента завтра утром другие мероприятия", – сообщили в ОП.
По информации издания, о каких мероприятиях идет речь — в ОПУ не уточнили.
Радиодиктант-2021
- 9 ноября в 10:30 в Украине состоится 21-й радиодиктант национального единства. Текст диктанта будет обнародован на сайте UA: Украинское радио 11 ноября в 11:00.
- Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо необходимо будет отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября).
- Также работу можно отправить по электронной почте: [email protected] После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.
- Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было отправить диктант с помощью любого гаджета.
В 2020 году в радиодиктанте приняли участие:
- Языковой омбудсмен Тарас Креминь и премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Евгения Кравчук, председатель партии "Голос" Кира Рудик.
- Актриса Наталья Сумская вместе с заслуженной артисткой Украины Анжеликой Рудницкой.
- Диктант писали также и работники посольств Украины в разных уголках мира. В частности, присоединился коллектив Посольства Украины в Южной Африке.
- Члены посольств Украины в столице Македонии – Скопье и коллективы украинского посольства в Грузии, Болгарии, Ливане и тому подобное.
Ранее ни один из президентов Украины не участвовал в написании радиодиктанта.