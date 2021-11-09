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"Готов содействовать": Креминь ответил, возьмет ли на работу Ницой защищать украинский язык

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
9 ноября, 19:14
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Языковой омбудсмен заявил, что у него от 30 до 50 соискателей на место
Слева на фото Тарас Креминь, справа - Лариса Ницой. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева на фото Тарас Креминь, справа - Лариса Ницой. Фото: коллаж "Сегодня"

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью "Сегодня"ответил, готов ли помочь с трудоустройством известной украинской писательнице и борцу за украинский языкЛарисе Ницой. Он отметил, что всегда открыт к диалогу.

"Вы знаете, у меня нет вакансий из-за того, что у нас были огромные конкурсы на должности от ведущего специалиста до руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка. В среднем у нас от 30 до 50 соискателей на место. Но у нас будут представители уполномоченного в регионах, нам нужно формировать сеть организаций и учреждений, которые будут проводить экзамены на знание государственного языка, нам нужны на будущее те, кто будет организовывать и проводить курсы по изучению родного языка. Я всегда открыт к диалогу и готов содействовать каждому, кто действительно болеет за утверждение нашего языка как государственного", – сказал Креминь.

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Украинский язык защищен законом

  • В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Украинский язык обязателен во всех сферах жизнедеятельности – от использования чиновниками и на телевидении до сферы обслуживания (например, в кафе).
  • Любопытно, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года, то есть наказывать начнут с 2022-го.
  • Большинство наказаний за нарушение закона – штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн.
  • А с 16 июля 2021 вступили в силу части вторая и третья статьи языкового закона. Претенденты на госдолжности, а также лица, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдать экзамен и получить государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский отказался проверять свою грамотность – он не будет писать Всеукраинский радиодиктант национального единства.

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