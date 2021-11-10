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Бужанский заявил о трех угрозах украинскому языку

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
10 ноября, 16:37
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Нардеп заявил, что нужно бороться за чистоту языка
Бужанский заявил, что у людей невольно возникает отторжение от украинизации, а это не правильно. Фото: коллаж "Сегодня"
Бужанский заявил, что у людей невольно возникает отторжение от украинизации, а это не правильно. Фото: коллаж "Сегодня"

Представитель фракции "Слуга народа" в парламенте Максим Бужанский в интервью изданию "Сегодня" назвал три фактора, которые угрожают украинскому языку.

По его мнению, это прежде всего отсутствие денег.

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"Язык недофинансирован. Причем ему нужно намного больше денег. Тут можно считать как угодно: как напрямую, так и через налоговые льготы. Это первое. Второе – украинскому языку угрожает заимствование из других языков: полонизмы, русизмы, англицизмы; то есть, вы видите, что туда привносят массу слов, которые, скажем так, меняют его лицо. Это не позитивный процесс, и тут нужно бороться за чистоту языка. И, третье, украинскому языку угрожают политические игры. Дело в том, что деятельность Креминя направлена на то, что у людей невольно возникает отторжение от украинизации, а это не правильно", – сказал Бужанский.

Украинский язык защищен законом

  • В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного. Украинский язык обязателен во всех сферах жизнедеятельности – от использования чиновниками и на телевидении до сферы обслуживания (например, в кафе).
  • Любопытно, что административную ответственность за нарушения (штрафы) отсрочили на три года, то есть наказывать начнут с 2022-го.
  • Большинство наказаний за нарушение закона – штрафы. Например, если чиновники на рабочем месте общаются не на украинском языке или не ведут на нем деловую документацию, им придется заплатить до 6800 грн. Нарочное искажение языка в официальных документах простым украинцам обойдется в 5100 грн.
  • А с 16 июля 2021 вступили в силу части вторая и третья статьи языкового закона. Претенденты на госдолжности, а также лица, которые намерены приобрести гражданство Украины, должны сдать экзамен и получить государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Как мы уже писали, президент Владимир Зеленский отказался проверять свою грамотность – он не будет писать Всеукраинский радиодиктант национального единства.

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