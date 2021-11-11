"Украинцев изнасиловали русским языком" – Лариса Ницой о слабаках в политике и малоросах в школе

Журналист "Сегодня" поговорила с украинской писательницей о политике, языке и законах

Лариса Ницой объяснила, почему недовольна работой языкового закона / Фото: Вячеслав Ратинський

Писательница, активистка и защитница украинского языка Лариса Ницой из-за своей резкой позиции и эмоциональных высказываний в Сети часто фигурирует в языковых скандалах. Футболиста Артема Довбика Ницой назвала "московитом" и "марсианином" за то, что он говорил по-русски на пресс-конференции после одного из матчей на чемпионате Евро-2020. Досталось за язык и украинским спортсменкам, представлявшим Украину на Олимпиаде в Токио. На их комментарии на русском языке отреагировала в Facebook: "Ср*нь Господня. Да они издеваются!" За такие оскорбительные высказывания правоохранители открыли дело против Ницой и еще одной поборницы родного языка – Ирины Фарион.

На каком этапе расследование и почему Ницой недовольна работой языкового закона — в интервью сайту "Сегодня".

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Закон не оправдал ожиданий

— Уже более двух лет, как закон о языке вступил в силу. Было много шума: кто-то радовался, а кто-то говорил о катастрофе. Действительно ли что-то изменилось?

— К сожалению, я предполагала, что этот закон слабый и не все наши надежды на него оправдаются. Так и вышло. В последние годы я была глубоко погружена в языковые вопросы. Уехала за границу (за свой счет, никто меня не финансировал) и изучила по собственной инициативе, как языковой вопрос решен в других странах и как у них работает языковое законодательство. Вернулась в Украину и стала требовать у наших патриотических политиков поступить так же.

Но наши патриотические политики оказались слабаками. Как мантру они мне твердили, что у нас невозможно сделать так, как в европейских странах. На мои вопросы: "Почему?" отвечали, что это обидит русскоязычных. То есть весь закон о защите украинского языка писался со сквозной установкой не обидеть русскоязычных. Мы их и не обидели. Радуйтесь.

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В то же время нельзя сказать, что этот закон совсем ничего не изменил. Он меняет понемногу тех робких украинцев, которые и хотели господства в Украине украинского языка, но не осмеливались об этом говорить. Этот закон – психологическая поддержка таким украинцам. Для меня это очень болезненный вопрос. Я потратила кучу здоровья и три года своей жизни на борьбу со своими же, чтобы убедить их, чтобы они отважились на полноценный закон, а они не отважились.



– Говорили, что будут языковые инспекторы. Их сейчас нет. Они нужны или нет? Помогут или только навредят?

— Должны быть контролирующие органы. Было бы хорошо, если бы это были языковые инспекторы. И по нашему требованию (языковых активистов) они в законопроекте были прописаны. Но испуганные и слабые депутаты-патриоты их как вписали, так и вычеркнули. Так как настаивали "русскоязычные граждане" и депутаты из ОПЗЖ. На мои требования оставить инспекторов говорили, что это дополнительные средства из бюджета, а их нет.

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Ладно, нет денег на дополнительную структуру, возложите эти обязанности на полицию. Если не полиция штрафует, то кто? Языковой омбудсмен. Ладно, скольких оштрафовал языковой омбудсмен? Такое законодательство у нас, что он не может оштрафовать. Серьезно? А не он ли был в составе тех патриотов, которые угождали русскоязычным? Не он ли голосовал и первый агитировал за такой слабый закон? Понаписывали, понаголосовывали, прошли снова на должности и разводят руками.

Закон есть, а защиты языка нет

— Где та граница между равенством и конституционным правом говорить на любом языке и ограничениях, которые предусматривает закон?

– Закон – это права и ограничения. Это рамки. Любой закон кого-то ограничивает. Ограничивает права любителей переходить дорогу на красный свет и говорит: "Иди на зеленый". Ограничивает права любителей брать без разрешения чужое и говорит: "Воровать – преступление".

Если мы возьмем Конституцию и внимательно ее прочтем, в том числе статью 10-ю о языке, то увидим, что там есть три глагола. Обеспечивает, гарантирует, способствует. Что обеспечивает государство? Развитие и функционирование русского языка. Это значит, финансирует, задействует все рычаги: систему образования, культурные учреждения, судебную систему, полицию и т. д.

Следующий глагол – "гарантирует". Что государство гарантирует? Свободное развитие русского и других языков национальных меньшинств. Это означает, что государство не будет против, если их язык будет развиваться. Должно ли государство обеспечивать это развитие других языков? Нет, не должно. В Конституции об этом не сказано. Она только гарантирует свободное развитие и защиту. "Развивайтесь себе на здоровье, я гарантирую, что убивать вас никто не будет за ваш язык, как украинцев за украинский", – говорит государство.

Ну, и слово "способствует" говорит, что государство способствует изучению иностранных языков. А предел существует. Его установил еще в 1999 году Конституционный суд. Кстати, решение Конституционного суда никто не имеет права пересматривать и его решения обязательны на всей территории Украины от президента до нас, обычных граждан. В этом решении говорится, что украинский язык есть обязательным языком в публичном пространстве Украины. Подчеркиваю, обязательным.

Сколько можно говорить только о правах? Ответственные граждане говорят об обязанностях перед страной. Говорить на украинском языке – это наша обязанность. И об этой обязанности сказал Конституционный суд 22 года назад.



— Закон касается в основном делопроизводства, отрасли услуг и вопроса публичного употребления украинского языка. Язык личной жизни и личного общения никто не регулирует. Видите ли вы в этом проблему?

– Вижу проблему. Мы не трогаем личное пространство граждан – и это правильно. Мое пространство – мои правила. Но в законе есть недостаток. Он регулирует языковые отношения и отношение к языку только должностных лиц и только на работе: продавца, врача, чиновника и т. д. А если какой-то подлец на улице будет проклинать или унижать украинский язык – такие люди в законе не предусмотрены, потому что он не на работе.

Я обращалась публично к нашим депутатам уже этого созыва исправить этот изъян и представить дополнительный законопроект (правку), в котором была бы строка, что публичное попрание языка или публичное надругательство над языком карается законом. К счастью и к моему удивлению, такой законопроект был подан депутатом от "слуг" Лизой Богуцкой. Но судьба этого законопроекта печальна.

Языковой омбудсмен в своем экспертном мнении написал, что непонятно, что такое надругательство. А депутаты из "Европейской солидарности" на заседании комитета предложили вернуть этот документ на доработку. Его и вернули. Для сравнения: в Уголовном кодексе Украины есть статья за надругательство над государственными символами. Там также не прописано, что такое надругательство. Но эту статью почему-то никто не возвращал. Завернули свои же "надругательство над языком". Такая защита.

"Нужен и кнут, и пряник"

— Языковой омбудсмен говорил, что жалобы на нарушение языкового законодательства поступают регулярно, но никого не штрафуют, потому что нет оснований. Нужны ли штрафы? Мотивируют ли они?

– Нужен и кнут, и пряник. Пряник в виде Государственной программы развития украинского языка – с финансированием и разными "плюшками" для тех, кто его развивает. А штрафы обязательно требуются всем нарушителям. Представьте, что отменили все штрафы в правилах дорожного движения. И что получится? Каждый станет ездить кто как угодно. Так же и правила о языке в нашей стране. Язык – это наш фундамент. Все, кто наносит вред фундаменту, кто ставит под угрозу существование нашей страны, "взрывая язык", должен быть наказан. И штрафы – это гуманный способ направить нарушителей на правильный путь.



— Можно сегодня сказать: "Украинский язык никто не притесняет, ему ничто не угрожает"? Аргументируйте, пожалуйста.

– Украинский язык и дальше притесняют, и дальше украинский язык под угрозой. Но справедливо заметить, что психологическая поддержка закона приносит свои плоды. Украинцы все настойчивее утверждают государственный язык вокруг себя. Хотелось бы, чтобы этим утверждением занималось государство, включая все свои рычаги влияния, а не только полагалось на неравнодушных украинцев.

В поисках правозащитника

— Против вас и Ирины Фарион открыли уголовное производство по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков — как вы объясняете такие действия правоохранителей? Были ли уже по делу процессуальные действия (допросы, показания)?

– Я так поняла, что правоохранители и не хотели открывать это дело, потому что понимали, как оно глупо и шито белыми нитками. Но полицию обязал "доблестный" Печерский райсуд. Суд, который судит добровольцев. Тот суд, который прежде судил майдановцев.

Нет, еще не было допросов. Я вообще о деле узнала от журналистов. Теперь ищу адвоката. Но юридические услуги слишком дороги для моей семьи.

Откуда берется суржик

— Что делать с украинцами, которые считают родным язык русский – по историческим причинам или из-за состава семьи, где могут быть этнические русские, например? Нужно ли исправлять ситуацию? Ведь закон не регулирует их бытовые разговоры, а только заставляет официально общаться на украинском публично, если этого требует собеседник. Но такие люди оказывают массовое сопротивление новым правилам. Как найти понимание?

– Панацея – это просвещение и четкий закон. Считаю, что эта проблема русскоязычных – вина учителей, которые сами есть малороссами и не воспитали, не донесли до учеников важность украинского языка в жизни нашего государства. А также то, каким путем для части украинцев русский язык стал родным. Потому что на том языке украинцев когда-то "изнасиловали". Чтобы выжить, украинцы вынуждены были заговорить на языке врага, который пришел убивать.

Это были русские большевики. Украинцы "дозбручанской части" заговорили по-русски, чтобы не умереть от голода во время Голодомора. Заговорили по-русски, чтобы не быть расстрелянными во время "красного террора" после Голодомора. Представляете, как ослаблен был наш народ после пыток нации голодом, а на смену этим пыткам пришли расстрелы. Убивали всех, кто строил и мог строить в Украине Украину, а не "Рашу". Учителя должны донести это до всех украинских детей, какого бы этнического происхождения они ни были.

Кстати, я за то, чтобы разные этнические меньшинства в Украине сохранили свой язык, свою культуру и приумножали своей культурой и языком украинскую культуру, добавляя ей многообразия. Чтобы прославляли Украину еще и на своем языке, своими традициями. Это прекрасно. Я отвергаю упреки мне, мол, я хочу всех ассимилировать, чтобы был только украинский и все говорили только на украинском. Ничего подобного. Я за языковое и культурное разнообразие. Но все в Украине должны понимать, что рядом с их языком их меньшинства существует государственный украинский – обязательный для всех язык. Не еще один равный с другими язык, а доминирующий язык, государственный язык, язык межнационального общения.



— Что для вас более неприемлемо: когда в Украине происходит массовая русификация или когда в селах и даже в небольших городах основной язык — суржик? Почему?

– Мне более неприемлем русский язык, чем суржик. Разберемся, что такое суржик? Это извращенный украинский. А почему он извращен? Украинский народ пережил геноцид. Но кроме этого, над нами провели еще один адский эксперимент – лингвоцид.

Украинцам запрещали украинские слова, есть целые словари запрещенных слов. Когда-то я поинтересовалась, что это за слова. А это такие, которые были непонятны московитам. "Хитун" от слова "хитатися" был запрещен, потому что нам следовало говорить "маятник", как у московитов. "Білявка" тоже была московитами названа буржуазным словом, нужно было говорить "блондинка", потому что так у них. "Книгарня" нельзя было говорить, поскольку у московитов нет слов на -арня. "Взуттярня", "виноробня" и т. д. – у них так слова не образуются. Нам заменили "книгарню" на "книжный магазин", потому что так у московитов. "Виноробню" – на "винный завод", потому что так у московитов. То есть нам запретили образовывать так слова, как они образовывались у нас всегда с украинскими характерными суффиксами, а нужно было говорить, писать и образовывать слова, как это у московитов. Зачем они так поступали? Чтобы искусственно приблизить наш язык к их языку.

Во-вторых, суржик – это дорога для украинцев, чтобы они стали в конечном пункте москвоязычными. Не двуязычными, а одноязычными, чтобы в конце этой дороги перешли с украинского на московитский. Это такая искусственная дорога. Поэтому нам нужно не травить за суржик, а говорить: "Все, вы засиделись на той половине дороги, по которой вас заставляли идти к полному "омосковщиванию". Возвращайтесь назад в украинский язык".

Ну и в-третьих, не забывайте, все москвоязычные, которые хотят выучить украинский язык и перейти на украинский, – все будут разговаривать на суржике. Какой бы язык вы ни изучали, вы будете говорить сначала суржиком: англоязычным суржиком, франкоязычным суржиком, поэтому не следует травить тех, кто на этапе изучения языка разговаривает на суржике, как и тех, сломленных лингвоцидом людей. Им нужно помочь заговорить на хорошем украинском, тем более что мы все, кто больше, кто меньше, поломан разными империями, поэтому нам всем нелишне попрактиковаться в чистоте языка.



— В Украине есть регионы, где никогда за всю историю большинство не разговаривало по-украински. А говорили на других языках – на русском, польском, венгерском и т. д. Их еще называют языковыми анклавами. В дискуссиях о языке часто апеллируют к таким городам или даже целым районам. Не стоит ли для них сделать исключение из правил и почему?

– Боже упаси. Тогда возникнут гетто по языковому признаку. Как этим детям поступать в украинские вузы, если они не будут знать язык? Как они поедут работать в другую область, если они не будут знать язык? Мы сужаем их возможности. Пусть знают и берегут свой язык, но украинским владеют обязательно для понимания всех на территории Украины, потому что украинский язык – язык межэтнического общения в Украине.

— Поступали ли вам предложения работать на государственной службе по защите украинского языка? Если нет, хотели бы вы этим заниматься?

– Я бы хотела этим заниматься. Предложения не поступали. Опыт общения с государственными чиновниками и политиками убедил меня, что им нужны послушные исполнители, а не мотивированные патриоты-профессионалы.

Есть ли у госпожи Ницой шансы занять должность в государственной структуре, чтобы на более высоком уровне заниматься защитой украинского языка, ответил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня"он также рассказал о действии языкового закона, штрафах и экзаменах по украинскому.