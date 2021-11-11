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Буде захищати українську мову? Ніцой відгукнулася на вакансію мовного омбудсмена

Наталія Магдик Наталія Магдик
11 листопада, 15:00
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Ніцой хотіла б захищати українську мову
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Письменниця, активістка та захисниця української мови Лариса Ніцой в інтерв'ю виданню Сьогодні розповіла, що хотіла б стати мовним омбудсменом.

За її словами, досвід спілкування з чиновниками показав, що їм потрібні не патріоти, які захищали б українську мову, а просто слухняні виконавці.

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"Я хотіла працювати на державній службі захисту української мови, але пропозицій поки що не надходило. Крім того, досвід спілкування з державними чиновниками та політиками дав мені зрозуміти, що їм не потрібні патріоти-професіонали, а потрібні слухняні виконавці", – зазначила вона. .

Водночас уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень заявив, що хотів би допомогти з працевлаштуванням Ларисі Ніцою , але поки що він не має відкритих вакансій.

"Ви знаєте, у мене немає вакансій через те, що у нас були величезні конкурси на посади від провідного спеціаліста до керівника секретаріату уповноваженого із захисту державної мови. Я відкритий до діалогу і готовий сприяти кожному, хто справді вболіває за утвердження нашої мови як державного", – сказав Кремень.

Напередодні Ніцой заявляла, що депутатам потрібно виправити мовний закон, щоб він захищав державну мову "на вулицях", коли громадяни, наприклад, її принижують, а теперішнє законодавство не передбачає покарання за це.

Зазначимо, що через те, що політик обізвав українців ворогами, народний депутат України Максим Бужанський вирішив ініціювати його відставку.

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Українська мова та закон

  • У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної . Українська мова є обов'язковою у всіх сферах життєдіяльності – від використання чиновниками та на телебаченні до сфери обслуговування (наприклад, у кафе).
  • Цікаво, що адміністративну відповідальність за порушення (штрафи) відстрочили на три роки, тобто карати почнуть із 2022-го.
  • Більшість покарань порушення закону – штрафи. Наприклад, якщо чиновники на робочому місці спілкуються не українською мовою або не ведуть ним ділову документацію, їм доведеться заплатити до 6800 грн. Нарочне викривлення мови в офіційних документах простим українцям коштуватиме 5100 грн.

  • А з 16 липня 2021 року набули чинності частини друга та третя статті мовного закону. Претенденти на держпосади, а також особи, які мають намір набути громадянство України, мають скласти іспит та отримати державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

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