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"Це створення шукає ворогів" – Бужанський пригрозив мовному омбудсмену Кременю

Наталія Магдик Наталія Магдик
9 листопада, 13:12
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Бужанський заявив, що ініціює відставку Тараса Кременя
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат України Максим Бужанський відреагував на інтерв'ю уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя виданню "Сегодня", у якому він обізвав українців ворогами. Він звернувся до прем'єр-міністра з ініціативою щодо звільнення мовного омбудсмена з посади.

"Сьогодні в День української мови та писемності, це опудало, а інакше його не назвеш, нічого краще не придумало, ніж шукати ворогів у день, коли треба поговорити про нашу українську мову. У день, коли треба поговорити, чим йому допомогти, що зробити, щоб вона розвивалася, це створення шукає якихось ворогів серед нас", – сказав політик.

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Депутат вважає, що чиновник не має права називати громадян України "ворогами" та пропонувати депортувати українців. Також Бужанський зазначив, що "мовний закон" не має нічого спільного із захистом української мови, а має на меті заохочувати стукотство та доноси.

Також політик пообіцяв ініціювати звільнення Креміня через "профнепридатність".

"Зараз розіслав колегам проєкт свого звернення до прем'єр-міністра з стосовно Креміня. З приводу того, що мені здається, у нього явна службова невідповідність", – заявив він.

Українська мова захищена законом

  • У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної . Українська мова є обов'язковою у всіх сферах життєдіяльності – від використання чиновниками та на телебаченні до сфери обслуговування (наприклад, у кафе).
  • Цікаво, що адміністративну відповідальність за порушення (штрафи) відстрочили на три роки, тобто карати почнуть із 2022-го.
  • Більшість покарань порушення закону – штрафи. Наприклад, якщо чиновники на робочому місці спілкуються не українською мовою або не ведуть ним ділову документацію, їм доведеться заплатити до 6800 грн. Нарочне викривлення мови в офіційних документах простим українцям коштуватиме 5100 грн.

  • А з 16 липня 2021 року набули чинності частини друга та третя статті мовного закону. Претенденти на держпосади, а також особи, які мають намір набути громадянство України, мають скласти іспит та отримати державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

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Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський відмовився перевіряти свою грамотність – він не писатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

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