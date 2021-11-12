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"Боюсь, что Саакашвили не доживет": Кикабидзе рассказал о разговоре с Зеленским

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
12 ноября, 10:35
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Грузинские власти хотят, чтобы политик не вышел живым из тюрьмы, считает известный артист
Кикабидзе пришел к Зеленскому с важной просьбой. Коллаж "Сегодня"
Кикабидзе пришел к Зеленскому с важной просьбой. Коллаж "Сегодня"

Певец и актер Вахтанг Кикабидзе прилетел в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским, которого попросил помочь освободить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, поскольку он может умереть в тюрьме.

Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

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Он извинился перед Зеленским от имени всех грузин за то, как в Грузию не пустили украинскую делегацию (в том числе самого Гордона).

"Он (президент) сказал, что Саакашвили – гражданин Украины, поэтому страна должна вернуть своего гражданина. Мы с Зеленским давно знакомы, это был разговор близких друзей … Я ему сказал: "Если вы любите бои без правил, приезжайте в Грузию! Я по деревням и городам вас повожу и расскажу, где били тех людей, которые хотят в Европу, которые мыслят по-другому, чем наше правительство... Без глаз оставили несколько человек: 21 июля прошлого года полицейские стреляли прямо в лицо по приказу верхушки, управляющей этой маленькой страной. Как в июле били журналистов... Я говорю: "Я специально, Володя, прилетел попросить, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли. Потому что есть такое ощущение, что хотят, чтобы оттуда он не вышел живым", – сказал Кикабидзе.

Артист считает, что Зеленский услышал его и сказал, что будет с кем-то обсуждать по телефону ситуацию по Саакашвили (как стало известно – с премьером Грузии).

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"Я сказал, что знаю, что на это нужно время. Надо вам собраться с силовиками, поговорить, но, говорю, я боюсь, что он не доживет. Поэтому надо как-то сделать так, чтобы его оттуда перевели в нормальную клинику. А потом уже, когда привезете его в страну, где он прописан, потом сами с ним разберетесь: оставаться ему здесь, или уехать. Это ваши дела. Я переживаю за то, чтобы он не погиб", – сказал он.

Ситуация с Саакашвили

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