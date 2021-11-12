Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Влада Події

"Боюсь, що Саакашвілі не доживе": Кікабідзе розповів про розмову із Зеленським

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 листопада, 10:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Грузинська влада хоче, щоб політик не вийшов живим із в'язниці, вважає відомий артист
Кікабідзе прийшов до Зеленського із важливим проханням. Колаж "Сьогодні"
Кікабідзе прийшов до Зеленського із важливим проханням. Колаж "Сьогодні"

Співак та актор Вахтанг Кікабідзе прилетів до Києва та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якого попросив допомогти звільнити експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, оскільки він може померти у в'язниці.

Про це він розповів журналісту Дмитру Гордону.

Реклама

Він вибачився перед Зеленським від імені всіх грузинів за те, як до Грузії не пустили українську делегацію (у тому числі самого Гордона).

"Він (президент) сказав, що Саакашвілі – громадянин України, тож країна має повернути свого громадянина. Ми з Зеленським давно знайомі, це була розмова близьких друзів… Я йому сказав: "Якщо ви любите бої без правил, приїжджайте до Грузії! Я по селах і містах вас поведу та розповім, де били тих людей, які хочуть до Європи, які мислять по-іншому, ніж наш уряд ... Без очей залишили кілька людей: 21 липня минулого року поліцейські стріляли прямо в обличчя за наказом верхівки, яка керувала цією маленькою країною. Як у липні били журналістів... Я кажу: "Я спеціально, Володю, прилетів попросити, щоб ви свого громадянина якось врятували. Тому що є таке відчуття, що хочуть, щоб звідти він не вийшов живим", - сказав Кікабідзе.

Артист вважає, що Зеленський почув його і сказав, що з кимось обговорюватиме по телефону ситуацію щодо Саакашвілі (як стало відомо – з прем'єром Грузії).

Реклама

"Я сказав, що знаю, що на це потрібен час. Потрібно вам зібратися з силовиками, поговорити, але, говорю, я боюся, що він не доживе. Тому треба якось зробити так, щоб його звідти перевели до нормальної клініки. А потім уже, коли привезете його до країни, де його прописано, потім самі з ним розберетеся: залишатись йому тут, або виїхати. Це ваші справи. Я хвилююся за те, щоб він не загинув", – сказав він.

Ситуація із Саакашвілі

  • Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Після цього 8 листопада Саакашвілі на гелікоптері вивезли з виправної колонії № 12.
  • Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там тримають осіб, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі в Грузії.
  • Також ми показували відео нової в'язниці Саакашвілі та те, як на його приїзд відреагували зеки.
  • Пізніше з'явилося відео, як напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати. Там він навіть намагався влаштувати розбірки з тюремниками.
  • Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Путін діє руками Лукашенка: у чому інтерес РФ у ситуації з мігрантами Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Під загрозою звільнення: Тарас Кремінь потрапив під шквал критики після інтерв'ю для "Сьогодні" Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Ніцой: Проблема російськомовних – вина вчителів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 листопада 1991. До Києва прибув новий чотирипалубний теплохід «Тарас Шевченко», збудований у Німеччині на замовлення Головрічфлоту України...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

146 626

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти