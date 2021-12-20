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Боррель о российской агрессии: "Мы должны готовиться к худшему"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
20 декабря, 08:53
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РФ может разыграть разные сценарии, считает глава евродипломатии
Боррель призвал готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Фото: коллаж "Сегодня"
Боррель призвал готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что в отношении возможной новой эскалации на Донбассе стоит надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Об этом он написал в своем блоге.

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"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", – отметил Боррель.

По его словам, конечные намерения России по отношению к Украине не ясны, за исключением того, что РФ стремится ослабить ее.

Боррель отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.

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"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", – считает глава евродипломатии.

Угроза вторжения РФ в Украину

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