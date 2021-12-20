Боррель о российской агрессии: "Мы должны готовиться к худшему"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что в отношении возможной новой эскалации на Донбассе стоит надеяться на лучшее и готовиться к худшему.
Об этом он написал в своем блоге.
"Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", – отметил Боррель.
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По его словам, конечные намерения России по отношению к Украине не ясны, за исключением того, что РФ стремится ослабить ее.
Боррель отметил, что Европе нужно быть готовой к решительным действиям.
"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", – считает глава евродипломатии.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- На фоне нарастающей угрозы со стороны России, которая продолжает стягивать свои войска к границам Украины, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину.
- 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.