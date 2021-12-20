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Боррель про російську агресію: "Ми маємо готуватися до гіршого"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
20 грудня, 08:53
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РФ може розіграти різні сценарії, вважає глава євродипломатії
Боррель закликав готуватися до гіршого, але сподіватися на краще. Фото: колаж "Сьогодні"
Боррель закликав готуватися до гіршого, але сподіватися на краще. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що шодо можливої нової ескалації на Донбасі варто сподіватися на краще та готуватися до гіршого.

Про це він написав у своєму блозі.

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"Можуть розгортатися різні сценарії. Як я сказав у Європейському парламенті у Страсбурзі, ми маємо сподіватися на краще та готуватися до гіршого", – зазначив Боррель.

За його словами, кінцеві наміри Росії щодо України не зрозумілі, за винятком того, що РФ прагне послабити її.

Боррель зазначив, що Європі потрібно бути готовою до рішучих дій.

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"Ми знаємо, що одних слів та заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва. Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити існуючі економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України матимуть тяжкі наслідки", – вважає голова євродипломатії.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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