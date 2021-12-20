Боррель про російську агресію: "Ми маємо готуватися до гіршого"

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що шодо можливої нової ескалації на Донбасі варто сподіватися на краще та готуватися до гіршого.
Про це він написав у своєму блозі.
"Можуть розгортатися різні сценарії. Як я сказав у Європейському парламенті у Страсбурзі, ми маємо сподіватися на краще та готуватися до гіршого", – зазначив Боррель.
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За його словами, кінцеві наміри Росії щодо України не зрозумілі, за винятком того, що РФ прагне послабити її.
Боррель зазначив, що Європі потрібно бути готовою до рішучих дій.
"Ми знаємо, що одних слів та заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва. Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити існуючі економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України матимуть тяжкі наслідки", – вважає голова євродипломатії.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- На тлі наростаючої загрози з боку Росії, яка продовжує стягувати свої війська до кордонів України, глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення до України.
- 6 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.