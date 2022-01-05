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Берлин готов дать Украине членство в ЕС, а с НАТО есть проблемы – посол

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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5 января, 12:59
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Необходимо прописать конкретный план действий, считает Андрей Мельник
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: коллаж "Сегодня"
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: коллаж "Сегодня"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что в Берлине больше готовы поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО. Он отметил, что дипломаты стараются не различать эти два пути, но шансы по поводу ЕС кажутся намного большими.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

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"Это мое личное чувство. Эта тема даже, как вы знаете, более рельефно была прописана в новом коалиционном соглашении. Впервые немецкий политикум констатирует, признает стремление Украины добиться членства… Это такая негласная поддержка. Они этого не исключают априори, и это уже важно", – сказал посол.

Мельник рассказал, что сейчас украинские дипломаты пытаются сформировать план, как наполнить практическим содержанием абзац из коалиционного соглашения о том, что "Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики". И для этого нужно прописать конкретный "план действий" для Украины на ближайшие годы, чтобы она реализовала необходимые реформы.

"Я не исключаю, что нам удастся убедить коалицию, что дать Украине перспективу членства не стоит ни одного евроцента для налогоплательщиков; но это решение создает для Берлина рычаги влияния на прогресс реформ в Украине", – отметил он.

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По мнению посла, с поддержкой членства Украины в НАТО ситуация более сложная – из-за шантажа России.

Ультиматум Путина о недопуске Украины в НАТО

  • Недавно Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока. В Кремле уже прямо говорят, что НАТО в Украине для РФ равносильно смерти.
  • Первые переговоры между РФ и США состоятся 10 января. Спустя два дня, 12 января, состоится заседание Совета Россия – НАТО, где Москва будет обсуждать свои требования уже со всеми странами Альянса. А 13 января будут переговоры Россия – ОБСЕ.
  • Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.

Читайте также в нашей статье, пошел ли Байден на уступки Путину и кто окажется в выигрыше.

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