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Берлін готовий дати Україні членство в ЄС, а з НАТО є проблеми – посол

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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5 січня, 12:59
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Потрібно прописати конкретний план дій, вважає Андрій Мельник
Надзвичайний та повноважний посол України у Німеччині Андрій Мельник. Фото: колаж "Сьогодні"
Надзвичайний та повноважний посол України у Німеччині Андрій Мельник. Фото: колаж "Сьогодні"

Посол України у Німеччині Андрій Мельник сказав, що у Берліні більше готові підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж у НАТО. Він зазначив, що дипломати намагаються не розрізняти ці два шляхи, але шанси щодо ЄС здаються набагато більшими.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

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"Це моє особисте відчуття. Ця тема навіть, як ви знаєте, більш рельєфно була прописана в новій коаліційній угоді. Вперше німецький політикум констатує, визнає прагнення України домогтися членства... Це така негласна підтримка. Вони цього не виключають апріорі, і це вже важливо", – сказав посол.

Мельник розповів, що тепер українські дипломати намагаються сформувати план, як наповнити практичним змістом абзац з коаліційної угоди про те, що "Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть до членства в ЄС, мають отримати можливість наближатися (до цього) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки". І для цього потрібно прописати конкретний план дій для України на найближчі роки, щоб вона реалізувала необхідні реформи.

"Я не виключаю, що нам вдасться переконати коаліцію, що дати Україні перспективу членства не варто жодного євроцента для платників податків; але це рішення створює для Берліна важелі впливу на прогрес реформ в Україні", – зазначив він.

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На думку посла, з підтримкою членства України в НАТО ситуація складніша – через шантаж Росії.

Ультиматум Путіна про недопуск України до НАТО

  • Нещодавно Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Навіть більше, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку. У Кремлі вже прямо кажуть, що НАТО в Україні для РФ дорівнює рівносильне смерті.
  • Перші переговори між РФ та США відбудуться 10 січня. Через два дні, 12 січня, відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, де Москва обговорюватиме свої вимоги вже з усіма країнами Альянсу. А 13 січня будуть переговори Росія – ОБСЄ.
  • Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.

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