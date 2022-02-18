Байден созывает встречу с лидерами ЕС и НАТО из-за ситуации вокруг Украины

В последнее время распространяется информация о вероятности полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны

Байден вместе с другими лидерами обсудит ситуацию вокруг Украины/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Yves Herman, коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден организует встречу с главами стран Европейского Союза и НАТО. Во время нее обсудят ситуацию вокруг Украины.

Про это сообщили в офисе премьер-министра Канады, пишет "Интерфакс".

Реклама

Подробности

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", — говорится в сообщении.

В последние недели США, страны НАТО и Киев неоднократно заявляли об угрозе вторжения РФ на территорию Украины. Однако в России нападение на нашу страну опровергают.

Угроза вторжения в Украину

Читайте также