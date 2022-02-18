Байден созывает встречу с лидерами ЕС и НАТО из-за ситуации вокруг Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден организует встречу с главами стран Европейского Союза и НАТО. Во время нее обсудят ситуацию вокруг Украины.
Про это сообщили в офисе премьер-министра Канады, пишет "Интерфакс".
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"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", — говорится в сообщении.
В последние недели США, страны НАТО и Киев неоднократно заявляли об угрозе вторжения РФ на территорию Украины. Однако в России нападение на нашу страну опровергают.
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Угроза вторжения в Украину
- На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.