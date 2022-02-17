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Кулеба обвинил Россию в эскалации на Донбассе

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 февраля, 13:55
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Глава МИД призвал Запад обратить внимание на новые обстрелы
Кулеба возмутился обстрелом на Донбассе
Кулеба возмутился обстрелом на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Происшествие прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он призвал Запад отреагировать на это нарушение договоренностей Россией.

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"Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", – написал он.

Что произошло

Утром 17 февраля в Станице Луганской начались обстрелы. Снаряды попали в детский сад, 8 детей эвакуировали. Ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.

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В ГСЧС Украины рассказали, что 17 февраля в Луганской области в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения были повреждены коммунальная инфраструктура пгт Станица Луганская, а также детский сад. Половина населенного пункта осталась без света.

Подразделения ГСЧС привлечены в пгт Станица Луганская в количестве 15 человек и 3 ед. техники, включая пиротехнический расчет.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • Россия отрицает свою причастность к конфликту, поэтому война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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