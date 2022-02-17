Кулеба обвинил Россию в эскалации на Донбассе

С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Происшествие прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Он призвал Запад отреагировать на это нарушение договоренностей Россией.
"Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", – написал он.
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Что произошло
Утром 17 февраля в Станице Луганской начались обстрелы. Снаряды попали в детский сад, 8 детей эвакуировали. Ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
В ГСЧС Украины рассказали, что 17 февраля в Луганской области в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения были повреждены коммунальная инфраструктура пгт Станица Луганская, а также детский сад. Половина населенного пункта осталась без света.
Подразделения ГСЧС привлечены в пгт Станица Луганская в количестве 15 человек и 3 ед. техники, включая пиротехнический расчет.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- Россия отрицает свою причастность к конфликту, поэтому война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.