Кулеба звинуватив Росію в ескалації на Донбасі

З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляно українське село Станиця Луганська. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Надзвичайну подію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
Він закликав Захід відреагувати на це порушення домовленостей з Росією.
"Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", – написав він.
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Що сталося
Вранці 17 лютого у Станиці Луганській розпочалися обстріли. Снаряди влучили в дитячий садок, 8 дітей евакуювали. Поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
У ДСНС України розповіли, що 17 лютого в Луганській області внаслідок застосування окупаційними військами важкого артилерійського озброєння було пошкоджено комунальну інфраструктуру смт Станиця Луганська, а також дитячий садок. Половина населеного пункту залишилася без світла.
Підрозділи ДСНС залучені до смт Станиця Луганська у кількості 15 осіб та 3 од. техніки, включаючи піротехнічний розрахунок.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався у квітні 2014 року після вторгнення російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- Росія заперечує свою причетність до конфлікту, тому війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.