Байден скликає зустріч з лідерами ЄС та НАТО через ситуацію навколо України

Останнім часом поширюється інформацію про ймовірність повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої країни

Байден разом з іншими лідерами обговорить ситуацію навколо України/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Yves Herman, колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден організує зустріч із главами країн Європейського Союзу та НАТО. Під час неї обговорять ситуацію навколо України.

Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Канади, пише "Інтерфакс".

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"Прем'єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну", — йдеться в повідомленні.

Останні тижні США, країни НАТО та Київ неодноразово заявляли про загрозу вторгнення РФ на територію України. Однак у Росії напад на нашу країну спростовують.

Загроза вторгнення в Україну

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