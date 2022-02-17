Зеленський: Зустріч із Путіним розблокує відносини РФ та України

Зустріч двох лідерів може вирішити ситуацію на Донеччині

Володимир Путін (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що вирішить зустріч із російським лідером.

За його словами, діалог допоможе вирішити ситуацію на Донеччині.

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"Зустріч із Путіним точно розблокує відносини між Україною та Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч – це сигнал про те, чого сторони хочуть. Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули одне одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через півроку зустрічатися та продовжувати розмову", – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що потрібна конкретика в діалогах, і навів приклад, що розмови мають місце бути, але має бути підсумок.

"Президенти можуть вийти з зустрічі і сказати: "у найближчі п'ять-десять років нічого не вийде, така от ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки що намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній Землі". Це для України теж гарний результат, тому що найгірше жити у невизначеності", – зазначив президент.

Зеленський та Путін

Американське видання The Washington Post проаналізувало кроки президентів України та Росії, а також виділило головні причини, чому йде конфронтація. Серед іншого, зазначається, що у президента України змінилося ставлення до Москви та домовленостей.

Нагадаємо, у Туреччині може відбутися зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як зазначається, президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про досягнення домовленості з президентом України щодо організації зустрічі.

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Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. За даними розвідки, Росія може атакувати з кількох напрямків та захопити вісім ключових регіонів на сході України, серед яких – Дніпро, Одеса та Харків.