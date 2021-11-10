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Аваков четко ответил, будет ли создавать партию с Разумковым

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 ноября, 14:14
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Бывший министр также обвинил Офис президента в фейках против него
Союза Аваков-Разумков - не будет. Коллаж "Сегодня"
Союза Аваков-Разумков - не будет. Коллаж "Сегодня"

Экс-глава МВД Арсен Аваков опроверг слухи о намерении создать партию совместно с нардепом Дмитрием Разумковым.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram.

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По его словам, это все фейки из Офиса президента.

"Нет, неправда. Но мне известно, что после испуга в Офисе президента состоялось рабочее совещание – длинное, мощное и содержательное – и принято решение контратаковать такого рода фейками. Еще раз повторяю – я не собираюсь делать никакого совместного политического проекта с Дмитрием Разумковым – ни я, ни Яценюк", – сказал Аваков.

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Экс-министр пожелал удачи на политическом поприще Разумкову, Юлии Тимошенко, Владимиру Гройсману и другим, с кем его сватали в одну партию.

"А придумщикам из Офиса президента я хочу пожелать вспомнить экранизацию романа "Дюна" – страх убивает разум. Не бойтесь", – резюмировал Аваков.

Аваков и партия Разумкова

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