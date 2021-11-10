Аваков четко ответил, будет ли создавать партию с Разумковым

Бывший министр также обвинил Офис президента в фейках против него

Союза Аваков-Разумков - не будет. Коллаж "Сегодня"

Экс-глава МВД Арсен Аваков опроверг слухи о намерении создать партию совместно с нардепом Дмитрием Разумковым.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Telegram.

Реклама

По его словам, это все фейки из Офиса президента.

"Нет, неправда. Но мне известно, что после испуга в Офисе президента состоялось рабочее совещание – длинное, мощное и содержательное – и принято решение контратаковать такого рода фейками. Еще раз повторяю – я не собираюсь делать никакого совместного политического проекта с Дмитрием Разумковым – ни я, ни Яценюк", – сказал Аваков.

Реклама

Экс-министр пожелал удачи на политическом поприще Разумкову, Юлии Тимошенко, Владимиру Гройсману и другим, с кем его сватали в одну партию.

"А придумщикам из Офиса президента я хочу пожелать вспомнить экранизацию романа "Дюна" – страх убивает разум. Не бойтесь", – резюмировал Аваков.

Аваков и партия Разумкова