Аваков чітко відповів, чи створюватиме партію з Разумковим

Ексглава МВС Арсен Аваков спростував чутки про намір створити партію спільно з нардепом Дмитром Разумковим.
Відповідне відеозвернення він опублікував у Telegram.
За його словами, це все фейки з Офісу президента.
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"Ні, неправда. Але мені відомо, що після переляку в Офісі президента відбулася робоча нарада – довга, потужна і змістовна – і прийнято рішення контратакувати такого роду фейками. Ще раз повторюю – я не збираюся робити жодного спільного політичного проєкту із Дмитром Разумковим – ні я, ні Яценюк", – сказав Аваков.
Ексміністр побажав удачі на політичній ниві Разумкову, Юлії Тимошенко, Володимиру Гройсману та іншим, з ким його сватали до однієї партії.
"А вигадникам з Офісу президента я хочу побажати згадати екранізацію роману "Дюна" – страх убиває розум. Не бійтеся", – резюмував Аваков.
Аваков та партія Разумкова
- 1 листопада Разумков заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.
- Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Разумков.
- Нещодавно Разумков заявив, що не кликав у свій новий політичний проєкт журналіста Дмитра Гордона та відомого доктора Євгена Комаровського.
- Також він передав "привіт" Авакову, до якого сватали Разумкова.