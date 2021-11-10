Аваков чітко відповів, чи створюватиме партію з Разумковим

Колишній міністр також звинуватив Офіс президента у фейках проти нього

Союзу Аваков-Розумків – не буде. Колаж "Сьогодні"

Ексглава МВС Арсен Аваков спростував чутки про намір створити партію спільно з нардепом Дмитром Разумковим.

Відповідне відеозвернення він опублікував у Telegram.

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За його словами, це все фейки з Офісу президента.

"Ні, неправда. Але мені відомо, що після переляку в Офісі президента відбулася робоча нарада – довга, потужна і змістовна – і прийнято рішення контратакувати такого роду фейками. Ще раз повторюю – я не збираюся робити жодного спільного політичного проєкту із Дмитром Разумковим – ні я, ні Яценюк", – сказав Аваков.

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Ексміністр побажав удачі на політичній ниві Разумкову, Юлії Тимошенко, Володимиру Гройсману та іншим, з ким його сватали до однієї партії.

"А вигадникам з Офісу президента я хочу побажати згадати екранізацію роману "Дюна" – страх убиває розум. Не бійтеся", – резюмував Аваков.

Аваков та партія Разумкова