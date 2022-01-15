"Сработают без лишних глаз и подменят машины": что ждет Порошенко в аэропорту "Жуляны" после возвращения

Пятого президента могут задержать прямо возле трапа самолета

Порошенко может быть задержан сотрудниками ГБР. Фото: коллаж "Сегодня"

17 января пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки и может быть задержан правоохранителями.

Рассказываем, как арестовывают в аэропортах и вспоминаем самые яркие случаи.

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Как могут задерживать Порошенко

Согласно статье 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, Петра Порошенко в аэропорту смогут задержать следователь или группа следователей, которые расследуют возбужденное против него уголовное производство, а также оперуполномоченные из следственно-оперативной группы. Об этом "Сегодня" говорит адвокат Иван Либерман.

"Несмотря на то, что по прибытию в Украину из-за границы, Порошенко должен проходить пограничный контроль, сотрудники Госпогранслужбы в данном случае не уполномочены его задерживать. Так как уголовное производство открыто Государственным бюро расследований, то и задерживать подозреваемого должны следователи ГБР", – говорит нам адвокат.

Так как уголовное производство открыто Государственным бюро расследований, то и задерживать Порошенко должны следователи ГБР / Фото: ГБР

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В то же время, Либерман отмечает, что в отдельных случаях подозреваемых в уголовных преступлениях задерживают сотрудники Нацполиции или СБУ.

"Как правило, задержание происходит после того, как пассажир покидает самолет и входит на территорию аэропорта, в зону свободного доступа граждан. Но, в случае необходимости, подозреваемого могут задержать прямо возле трапа самолета, как только он ступит на землю. Закон не ограничивает правоохранителей в таких действиях", – говорит Либерман.

По словам адвоката, задержание Порошенко может состояться в открытом виде в присутствии журналистов, коллег и сторонников лидера "Евросолидарности", но также может пройти в режиме секретности.

"С целью наименьшей огласки и безопасности, подозреваемого могут отвести в отдельное помещение и, так сказать, "повязать" без лишних глаз. Кроме того, во время доставки подозреваемого в суд для избрания меры пресечения, опять же из соображений безопасности, его могут несколько раз пересаживать в разные автомобили и даже привезти не в тот суд, о котором сообщали общественности. Такие случаи в практике бывали", – отмечает Либерман.

Иван Либерман: "Задержание Порошенко может состояться в открытом виде или пройти в режиме секретности" / Фото: Facebook

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Что говорит Порошенко о возможном задержании

Тем временем пятый президент Украины заявил, что не боится "оказаться за решеткой" после возвращения в Украину и высказал уверенность, что он не будет задержан правоохранителями.

"Я не окажусь за решеткой, у действующей власти на это не хватит ни духу, ни сил, ни воли", – подчеркнул Порошенко в интервью изданию "Настоящее Время".

Петр Порошенко: "Я не окажусь за решеткой, у власти на это не хватит ни духу, ни сил, ни воли" / Фото: REUTERS

Кого из политиков и чиновников задерживали в украинских аэропортах

Из резонансных задержаний последних лет можно отметить задержание 13 августа 2021 года в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудниками Нацполиции руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Андрея Власенко. По словам правоохранителей, чиновник пытался сбежать из страны, опасаясь уголовной ответственности за растрату имущества корпорации, в следствие чего государству был нанесен ущерб в размере боле 57 миллионов долларов.

Сергея Власенко задержали в аэропорту "Киев". Фото: коллаж "Сегодня"

22 февраля 2021 года в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ посадили самолет, следовавший из Днепра в Вену, и прямо на его борту задержали первого замглавы правления ПриватБанка в 2016 году Владимира Яценко. Согласно заявлению следователей, бывший топ-менеджер банка пытался сбежать из Украины, так как был подозреваемым в мошенничестве во время национализации ПриватБанка, что привело к убыткам не менее 5,5 миллиардов долларов.

Владимира Яценко задержали в самолете. Фото: НАБУ

27 августа 2019 года 27 августа Раису Богатыреву, которая была министром здравоохранения при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, задержали в аэропорту "Киев". Бывшая топ-чиновница прибыла в Украину из Минска после того, как суд обязал Генпрокуратуру закрыть производство против нее по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. Однако в базе МВД она по-прежнему числилась в розыске, в связи с чем и была задержана.

Раису Богатыреву заржали после прибытия из Минска. Фото: 5.ua

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 17 января усилят охрану аэропорта "Киев" ("Жуляны") в связи с возвращением в страну Петра Порошенко. В этот день запланирована акция "Порошенко возвращается".

Также мы информировали, что рассмотрение меры пресечения в Печерском районном суде Киева для подозреваемого в госизмене Петра Порошенко состоится 17 января в 11:00.