Порошенко готовят "жаркую" встречу – аэропорт оцепят силовики

В аэропорту ожидается большое количество людей

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице 17 января усилят охрану аэропорта "Киев" ("Жуляны") в связи с возвращением в страну пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. В этот день запланирована акция "Порошенко возвращается".

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает КП.

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"С учетом того, что планируется большое количество людей, очевидно, что усилят охрану аэропорта. Больше ничего пока не планируется", – говорится в сообщении.

Также там сообщили, что журналистов будут пускать в аэропорт по предварительной аккредитации.

Был ли аналогичный запрос на усиление охраны в аэропорту со стороны партии "Европейская солидарность", в пресс-службе не ответили: "Мы не владеем такой информацией".

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Напомним, в понедельник, 17 января, Порошенко вернется в Киев из зарубежной командировки, его могут задержать правоохранители. В Офисе генпрокурора уже подписали ходатайство об аресте, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. В свою очередь Порошенко заявил, что сам приедет в суд и встретится с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Возвращение Петра Алексеевича ждут не только следователи и прокуроры, а и его сторонники, которые по данному поводу даже пишут песни.

Подозрение пятому президенту