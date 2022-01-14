СИЗО или миллиард. Назначено заседание суда по Порошенко

Рассмотрение меры пресечения в Печерском районном суде Киева для подозреваемого в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко состоится 17 января в 11:00.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
В ГБР отметили, что речь идет об уголовном производстве, в котором политик подозревается в участии в преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям т.н. "Л/ДНР".
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"17 января 2022 года в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", – говорится в сообщении.
Также у Порошенко будет возможность выйти под залог в размере 1 миллиарда гривен.
Ситуация с Порошенко
- 24 декабря суд разрешил задержать Порошенко для его принудительно привода в суд, где ему будут избирать меру пресечения. Прокуратура будет просить арест с возможностью внесения залога в один миллиард гривен.
- Правоохранители мотивируют необходимость ареста тем, что до этого политик не явился в ГБР по повестке. Более того, в Госбюро расследований посоветовали пятому президенту не скрываться, иначе его ждет самая суровая мера пресечения.
- Тем временем Порошенко уже заявил, что 17 января возвращается в Украину. Более того, адвокаты политика даже попросили суд назначить на 17-тое заседание по рассмотрению меры пресечения – он готов сам явиться в суд, без наручников.
- Также Порошенко накануне заявил, что не окажется за решеткой. Он дал понять, что возвращается не для борьбы с властью, а для сражения с Путиным.