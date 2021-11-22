"Дырявой стране" не место в НАТО. Как "вагнергейт" опозорил Украину и кого за это накажут

На фоне публикации отчета Bellingcat о расследовании операции украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе, в Украине вспыхнул новый скандал. Журналистка Янина Соколова обнародовала документы с грифом "совершенно секретно", подтверждающие подготовку спецоперации и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства Украины. Представители власти обвинили сотрудницу СМИ в тяжком преступлении против нацбезопасности. В "Слуге народа" говорят, что в результате под угрозу попали отношения Украины с НАТО.
Подбросили флешку
18 ноября на своей странице в Facebook Янина Соколова сообщила, что неизвестные подбросили ей флешку с документами, которых не было у расследователей Bellingcat.
Один из документов – докладная записка начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану, датированная 22 июня 2020 года и завизированная 1 июля 2020 года.
Далее по теме
Другой документ – утвержденный Бурбой отчет о проведении специального мероприятия "Авеню", подписанный начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком 4 августа 2020 года.
Преступление против нацбезопасности
После того, как Соколова опубликовала фото документов советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвинил ее в совершении преступления.
"Оба документа, выложенные Яниной Соколовой – с грифом "совершенно секретно". Причем копия второго документа, похоже, сделана до его официальной регистрации в деловодстве. Это действие, имеющие признаки тяжкого преступления против национальной безопасности", – написал Арестович в своем Facebook.
НАТО как аргумент против "слива"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что "слив" официальных документов по спецоперации может закончиться тем, что Киев не получит расширенное партнерство с НАТО.
"Янина Соколова выкладывает самый большой слив секретной информации под грифом "совершенно секретно" в истории Украины. Пять лет наша страна стремилась к статусу расширенного партнера НАТО. Этот статус дает нам самый ценный ресурс как воюющей стране – доступ к разведданным стран НАТО. А сейчас, в период возможной агрессии России, по внутренним каналам нам говорят: "Мы отключим вам этот доступ. Вы – "дырявая" страна. Все это распространяете направо и налево, документы выкладываете", – заявил Арахамия в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".
Впрочем, пока что на заявлениях Арахамии все и остановилось. Публичных резких слов со стороны Запада на этот счет не было.
Как могла произойти утечка
Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что "слив" информации из госведомств обычно происходит от сотрудников данных организаций. По его словам, такая практика популярна в США.
"В Америке очень часто сливают информацию прессе, чтобы через СМИ повлиять на общественное мнение относительно какого-либо вопроса", – говорит "Сегодня" Жданов.
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что сегодня "слить" информацию тем, кто имеет к ней доступ, довольно просто.
"Достаточно сфотографировать и отправить кому-то снимок, после чего удалить переписку или уничтожить смартфон", – говорит нам Романенко.
Романенко также не исключает, что за сливом секретных документов могут стоять иностранцы.
"За время войны на Донбассе иностранные спецслужбы активизировались и развили довольно обширную агентурную сеть. Не исключено, что кто-то из тех, кто имел доступ к документам, был завербован. Если разведчикам поставлена цель обеспечить утечку информации, они сделают все, чтобы выполнить задание", – говорит Романенко.
Как быстро можно вычислить "крота"
Военный эксперт Олег Стариков уверен, что вычислить того, кто "слил" журналистке документы, можно очень быстро.
"Неспеша – за полдня, срочно – за час", – говорит он.
Как объясняет эксперт, к документам с титулом "совершенно секретно" имеет доступ ограниченный круг лиц.
"Как правило, не более 5-6 человек. Каждый из них дает подписку о неразглашении и несет ответственность за сохранность информации в тайне. Определить, кто из них имел контакт с журналисткой – элементарно. Везде остаются следы, особенно в режиме секретности", – говорит "Сегодня" Стариков.
Кто ответит за утечку
Стариков отмечает, что руководил операцией по задержанию "вагнеровцев" действующий тогда директор ГУР Василий Бурба. На секретных документах так же его подпись. В тоже время есть серьезные вопросы к действующим сотрудникам спецслужб.
"В первую очередь спросят с Бурбы, так как он персонально отвечает за секретность данной информации", – уверен эксперт.
Олег Жданов также обращает внимание, что, если документы действительно имеют гриф "совершенно секретно", то под прицелом спецслужб и окажется журналистка Янина Соколова.
"Она будет обязана назвать своего источника. Разглашение гостайны – очень серьезная статья", – объясняет Жданов.
Доверие утрачено
Политолог Игорь Петренко считает, что НАТО и другие западные партнеры Украины однозначно обратят внимание на инцидент со "сливом". И, в первую очередь, фокус будет не на СМИ, которые опубликовали данные, а на надежность украинских спецслужб.
"Существует реальная угроза, что партнеры в дальнейшем будут с опаской относиться к обмену разведданными. Украинские спецслужбы серьезно дискредитированы. Такие документы не могут попадать в общий доступ", – подытожил Петренко.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам советника ОП Михаила Подоляка, расследование Bellingcat о скандальном провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины с "вагнеровцами" является большой дезинформационной спецоперацией против Украины.
Также мы информировали, что по мнению экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова, парламент может создать еще одну Временную следственную комиссию по расследованию "Дела вагнеровцев", в рамках которого свои показания может дать президент Владимир Зеленский.
Кроме того, сайт "Сегодня" изучил отчет Bellingcat и выяснил, какое отношение к скандальной операции имел Офис президента и руководители украинских спецслужб.