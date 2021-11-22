"Дырявой стране" не место в НАТО. Как "вагнергейт" опозорил Украину и кого за это накажут

Найдет ли разведка "кротов", которые сливают информацию?

Соколова будет обязана назвать своего источника. Фотго: коллаж "Сегодня"

На фоне публикации отчета Bellingcat о расследовании операции украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", совершавших военные преступления на Донбассе, в Украине вспыхнул новый скандал. Журналистка Янина Соколова обнародовала документы с грифом "совершенно секретно", подтверждающие подготовку спецоперации и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства Украины. Представители власти обвинили сотрудницу СМИ в тяжком преступлении против нацбезопасности. В "Слуге народа" говорят, что в результате под угрозу попали отношения Украины с НАТО.

Подбросили флешку

18 ноября на своей странице в Facebook Янина Соколова сообщила, что неизвестные подбросили ей флешку с документами, которых не было у расследователей Bellingcat.

Реклама

Один из документов – докладная записка начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану, датированная 22 июня 2020 года и завизированная 1 июля 2020 года.

Другой документ – утвержденный Бурбой отчет о проведении специального мероприятия "Авеню", подписанный начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком 4 августа 2020 года.

Реклама

Преступление против нацбезопасности

После того, как Соколова опубликовала фото документов советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвинил ее в совершении преступления.

"Оба документа, выложенные Яниной Соколовой – с грифом "совершенно секретно". Причем копия второго документа, похоже, сделана до его официальной регистрации в деловодстве. Это действие, имеющие признаки тяжкого преступления против национальной безопасности", – написал Арестович в своем Facebook.

Алексей Арестович: "Оба документа, выложенные Яниной Соколовой – с грифом "совершенно секретно" / Фото: Facebook

Реклама

НАТО как аргумент против "слива"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия добавил, что "слив" официальных документов по спецоперации может закончиться тем, что Киев не получит расширенное партнерство с НАТО.

"Янина Соколова выкладывает самый большой слив секретной информации под грифом "совершенно секретно" в истории Украины. Пять лет наша страна стремилась к статусу расширенного партнера НАТО. Этот статус дает нам самый ценный ресурс как воюющей стране – доступ к разведданным стран НАТО. А сейчас, в период возможной агрессии России, по внутренним каналам нам говорят: "Мы отключим вам этот доступ. Вы – "дырявая" страна. Все это распространяете направо и налево, документы выкладываете", – заявил Арахамия в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Впрочем, пока что на заявлениях Арахамии все и остановилось. Публичных резких слов со стороны Запада на этот счет не было.

Давид Арахамия: "Слив" документов может закончиться тем, что Киев не получит расширенное партнерство с НАТО" / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

Как могла произойти утечка

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что "слив" информации из госведомств обычно происходит от сотрудников данных организаций. По его словам, такая практика популярна в США.

"В Америке очень часто сливают информацию прессе, чтобы через СМИ повлиять на общественное мнение относительно какого-либо вопроса", – говорит "Сегодня" Жданов.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что сегодня "слить" информацию тем, кто имеет к ней доступ, довольно просто.

"Достаточно сфотографировать и отправить кому-то снимок, после чего удалить переписку или уничтожить смартфон", – говорит нам Романенко.

Романенко также не исключает, что за сливом секретных документов могут стоять иностранцы.

"За время войны на Донбассе иностранные спецслужбы активизировались и развили довольно обширную агентурную сеть. Не исключено, что кто-то из тех, кто имел доступ к документам, был завербован. Если разведчикам поставлена цель обеспечить утечку информации, они сделают все, чтобы выполнить задание", – говорит Романенко.

Игорь Романенко: "За сливом секретных документов могут стоять иностранные разведки" / Фото: Facebook

Как быстро можно вычислить "крота"

Военный эксперт Олег Стариков уверен, что вычислить того, кто "слил" журналистке документы, можно очень быстро.

"Неспеша – за полдня, срочно – за час", – говорит он.

Как объясняет эксперт, к документам с титулом "совершенно секретно" имеет доступ ограниченный круг лиц.

"Как правило, не более 5-6 человек. Каждый из них дает подписку о неразглашении и несет ответственность за сохранность информации в тайне. Определить, кто из них имел контакт с журналисткой – элементарно. Везде остаются следы, особенно в режиме секретности", – говорит "Сегодня" Стариков.

Олег Стариков: "Везде остаются следы, особенно в режиме секретности" / Фото: Facebook

Кто ответит за утечку

Стариков отмечает, что руководил операцией по задержанию "вагнеровцев" действующий тогда директор ГУР Василий Бурба. На секретных документах так же его подпись. В тоже время есть серьезные вопросы к действующим сотрудникам спецслужб.

"В первую очередь спросят с Бурбы, так как он персонально отвечает за секретность данной информации", – уверен эксперт.

Олег Жданов также обращает внимание, что, если документы действительно имеют гриф "совершенно секретно", то под прицелом спецслужб и окажется журналистка Янина Соколова.

"Она будет обязана назвать своего источника. Разглашение гостайны – очень серьезная статья", – объясняет Жданов.

Олег Жданов: "Соколову уже должны были задержать сотрудники СБУ" / Фото: Facebook

Доверие утрачено

Политолог Игорь Петренко считает, что НАТО и другие западные партнеры Украины однозначно обратят внимание на инцидент со "сливом". И, в первую очередь, фокус будет не на СМИ, которые опубликовали данные, а на надежность украинских спецслужб.

"Существует реальная угроза, что партнеры в дальнейшем будут с опаской относиться к обмену разведданными. Украинские спецслужбы серьезно дискредитированы. Такие документы не могут попадать в общий доступ", – подытожил Петренко.

Игорь Петренко: "Украинские спецслужбы серьезно дискредитированы" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по словам советника ОП Михаила Подоляка, расследование Bellingcat о скандальном провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины с "вагнеровцами" является большой дезинформационной спецоперацией против Украины.

Также мы информировали, что по мнению экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова, парламент может создать еще одну Временную следственную комиссию по расследованию "Дела вагнеровцев", в рамках которого свои показания может дать президент Владимир Зеленский.

Кроме того, сайт "Сегодня" изучил отчет Bellingcat и выяснил, какое отношение к скандальной операции имел Офис президента и руководители украинских спецслужб.