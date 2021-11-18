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Кто сдал "вагнеровцев"? Разумков предложил Зеленскому прийти на "допрос" в Раду

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 ноября, 15:56
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В ВР может появиться новая Временная следственная комиссия по громкому провалу спецслужб
Разумков считает, что в деле "вагнеровцев" осталось много вопросов / Коллаж "Сегодня"
Разумков считает, что в деле "вагнеровцев" осталось много вопросов / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада может создать еще одну Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию так называемого "Дела вагнеровцев", детали которого 17 ноября обнародовало интернет-издание по расследованиям в зонах военных действий Bellingcat. В рамках этого расследования президент Украины может рассказать то, что ему известно.

О такой вероятности заявил внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Сколько может быть ВСК

"Теоретически таких ограничений, насколько я помню, в регламенте нет", – сказал Разумков журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть создана еще одна ВСК по расследованию "дела вагнеровцев".

Он подчеркнул, что необходимо разобраться, кто "слил" работу украинских спецслужб и виновный "должен понести ответственность согласно 111-й статье Уголовного процессуального кодекса Украины – государственная измена".

Промежуточные итоги работы существующей ВСК по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Разумкова не удовлетворили.

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"Ну, очень странно выглядит – крайних не нашли, одни не дали такой команду, а другие не могли. Не могли или не давали – это разные вещи, поэтому я убежден, что надо доработать и дать действительно открытый, честный ответ людям, что на на самом деле произошло", – отметил Разумков.

Зеленский

По мнению Разумкова, Владимир Зеленский может предоставить известные ему данные этой ВСК.

"Если нечего скрывать, то можно прийти и ответить в рамках действующего законодательства... и снять большое количество вопросов, которые сегодня возникли", – отметил нардеп.

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Итоги первой ВСК

  • Как известно из расследования Bellingcat, Главному управлению разведки Минобороны Украины удалось заманить около 40 "вагнеровцев" в Минск 29 июля 2020 года. Оттуда они должны были вылететь в Турцию, а по дороге экстренно сесть в Киеве. Там их планировали арестовать.
  • Однако в этот же день на Банковой состоялось совещание, на котором детали спецоперации стали известны всем присутствующим . "Вагнеровцы" не сели на рейс – неожиданно их задержали спецслужбы Беларуси.
  • В сентябре 2020 года парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал петицию о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств операции спецслужб по задержанию российских наемников.
  • В сентябре уже этого года руководитель этой ВСК Марьяна Безуглая на заседании не дала заслушать бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу.
  • 10 сентября глава ВСК по "вагнеровцам" Марьяна Безуглая сообщила, что санкционированной спецоперации по задержанию группы наемников из частной российской армии ЧВК Вагнера не было. Это была попытка СБУ выманить боевиков ЧВК Вагнера.

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