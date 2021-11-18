Расследование Bellingcat является спецоперацией против Украины – Офис президента

На Банковой определились со своей версией расследования Bellingcat

На Банковой думают, как выйти из скандальной истории / Коллаж "Сегодня"

Расследовании Bellingcat о скандальном провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУРМО) по доставке в страну десятков российских боевиков ЧВК "Вагнер", в Офисе президента Украины назвали большой дезинформационной спецоперацией против Украины.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

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Позиция Банковой

"Сейчас, наконец, можно предварительно расставить все точки над "i" в большой и скандальной истории с "вагнеровцами". Буду говорить жестко. На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства", – считает Подоляк.

Подоляк отметил, что сначала из Москвы сделали вброс, что украинской разведкой руководят из ЦРУ. Затем – что это была большая международная "спецоперация" с участием американских, турецких, израильских и британских спецслужб.

"Были заброшены какие-то фейковые рассадки в турецком самолете, какие-то фейковые данные якобы о коммуникации с американской или турецкой сторонами. Это все было дезинформацией, которая ведет либо совершенно открыто в Москву, либо к политическим неудачникам из числа старых политиков, либо к определенным отставникам из наших специальных структур", – отметил Подоляк.

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