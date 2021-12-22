"Я не добиваю людей": Гордон удивил заявлением о подозрении Порошенко

Журналист Дмитрий Гордон, который неоднократно критиковал Петра Порошенко, заявил, что после объявления подозрения не будет "топить" пятого президента Украины.
Об этом он сказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24.
Он считает неправильным плохо говорить о Порошенко, когда тот оказался в такой ситуации.
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"Я так воспитан, что даже когда враги в беде, я не добиваю людей, которые падают. Порошенко сейчас падает, но я не скажу ни одного плохого слова в его адрес. Я все сказал, когда Порошенко был на вершине. А говорить, когда человек падает, могут только очень слабые люди", – сказал Гордон.
При этом журналист уверен, что дело о госизмене Порошенко ничем не закончится, поскольку расследование нужно было начинать еще два года назад.
"Я говорил Зеленскому, что он так и не стал приговором для Петра Алексеевича, хотя он говорил об этом ему на стадионе. Я Петра Порошенко сильно не люблю. Я считают его виновным во многих бедах моей страны. Персонально, лично виновным. Но то, что происходит сейчас – очередные кинофильмы", – подчеркнул он.
Подозрение Порошенко
- Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу страны в зависимость от России и террористических организаций.
- Сам Порошенко 21 декабря записал видео, в котором озвучил сроки своего возвращения в Украину. Сейчас он находится в Варшаве (Польша), где встречается с польскими и европейскими политиками.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя дело Порошенко, не считает, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. Он также отметил, что со временем люди все поймут.
- Отреагировали на громкие новости в США и Великобритании. Пятому президенту Украины грозит тюремный срок и в связи с этим на Западе указали на важный момент.