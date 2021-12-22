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"Я не добиваю людей": Гордон здивував заявою про підозру Порошенку

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
22 грудня, 17:56
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П'ятого президента України підозрюють у держзраді, але ця справа нічим не закінчиться, вважає журналіст
Гордон відреагував на кримінальну справу проти Порошенка. Колаж "Сьогодні"
Гордон відреагував на кримінальну справу проти Порошенка. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон, який неодноразово критикував Петра Порошенка, заявив, що після оголошення підозри не "топитиме" п'ятого президента України.

Про це він сказав у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.

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Він вважає неправильним погано говорити про Порошенка, коли той опинився у такій ситуації.

"Мене так виховали, що навіть коли вороги в біді, я не добиваю людей, які падають. Порошенко зараз падає, але я не скажу жодного поганого слова на його адресу. Я все сказав, коли Порошенко був на вершині. А казати, коли людина падає, можуть тільки дуже слабкі люди", – сказав Гордон.

При цьому журналіст упевнений, що справа про держзраду Порошенка нічим не закінчиться, оскільки слід було розпочинати розслідування ще два роки тому.

"Я говорив Зеленському, що він так і не став вироком для Петра Олексійовича, хоча він говорив про це йому на стадіоні. Я Петра Порошенка сильно не люблю. Я вважаю його винним у багатьох бідах моєї країни. Персонально, особисто винним. Але те, що відбувається зараз – чергові кінофільми", – наголосив він.

Підозра Порошенка

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