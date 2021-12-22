"Я не добиваю людей": Гордон здивував заявою про підозру Порошенку

Журналіст Дмитро Гордон, який неодноразово критикував Петра Порошенка, заявив, що після оголошення підозри не "топитиме" п'ятого президента України.
Про це він сказав у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24.
Він вважає неправильним погано говорити про Порошенка, коли той опинився у такій ситуації.
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"Мене так виховали, що навіть коли вороги в біді, я не добиваю людей, які падають. Порошенко зараз падає, але я не скажу жодного поганого слова на його адресу. Я все сказав, коли Порошенко був на вершині. А казати, коли людина падає, можуть тільки дуже слабкі люди", – сказав Гордон.
При цьому журналіст упевнений, що справа про держзраду Порошенка нічим не закінчиться, оскільки слід було розпочинати розслідування ще два роки тому.
"Я говорив Зеленському, що він так і не став вироком для Петра Олексійовича, хоча він говорив про це йому на стадіоні. Я Петра Порошенка сильно не люблю. Я вважаю його винним у багатьох бідах моєї країни. Персонально, особисто винним. Але те, що відбувається зараз – чергові кінофільми", – наголосив він.
Підозра Порошенка
- Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення в Україну. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка, не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.
- Відреагували на гучні новини в США та Великій Британії. П'ятому президентові України загрожує тюремний строк і через це на Заході вказали на важливий момент.