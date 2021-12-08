"Вторжения не будет вообще": экс-советник Путина объяснил истерию вокруг Украины

Илларионов обвинил США в участии в дезинформационной кампании против нашей страны

Путин не будет нападать на Украину. Коллаж "Сегодня"

Никакого вторжения России не будет, несмотря на запугивание российскими войсками вблизи украинских границ. При этом США включились в масштабную дезинформационную кампанию по давлению на Украину.

Об этом рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов.

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Ему не понравилось, как еще до переговоров Байдена с Путиным в США сообщили, что якобы готовятся к эвакуации американцев с территории Украины в случае нападения российских войск.

"Это не поддержка, а, я бы сказал, провокация, оснований у которой нет никаких... В настоящее время вдоль украинских границ нет российских войск, достаточных для крупномасштабного наступления. Все военные эксперты в один голос говорят, что нет никаких признаков того, что в ближайшее время, речь идет о нескольких неделях как минимум, состоится какое-либо серьезное крупное вторжение российских войск. Более того, многие говорят о том, что такого вторжения не будет вообще", – сказал Илларионов.

Он уверен, что вся эта военная истерия вокруг Украины – ни что иное, как беспрецедентных масштабов дезинформационная кампания, направленная на украинское общество. Цель – создать атмосферу страха, попытаться шантажировать возможным наступлением, чтобы украинцы согласились на принятие Минских соглашений (на условиях Кремля).

"Все, чему мы являемся свидетелями последние полтора месяца – это свидетельство беспрецедентной дезинформационной кампании, в которой участвует администрация Байдена, администрация Путина, и ряд представителей Офиса президента Украины", – заявил эксперт.

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