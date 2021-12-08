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"Вторжения не будет вообще": экс-советник Путина объяснил истерию вокруг Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
8 декабря, 11:44
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Илларионов обвинил США в участии в дезинформационной кампании против нашей страны
Путин не будет нападать на Украину. Коллаж "Сегодня"
Путин не будет нападать на Украину. Коллаж "Сегодня"

Никакого вторжения России не будет, несмотря на запугивание российскими войсками вблизи украинских границ. При этом США включились в масштабную дезинформационную кампанию по давлению на Украину.

Об этом рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов.

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Ему не понравилось, как еще до переговоров Байдена с Путиным в США сообщили, что якобы готовятся к эвакуации американцев с территории Украины в случае нападения российских войск.

"Это не поддержка, а, я бы сказал, провокация, оснований у которой нет никаких... В настоящее время вдоль украинских границ нет российских войск, достаточных для крупномасштабного наступления. Все военные эксперты в один голос говорят, что нет никаких признаков того, что в ближайшее время, речь идет о нескольких неделях как минимум, состоится какое-либо серьезное крупное вторжение российских войск. Более того, многие говорят о том, что такого вторжения не будет вообще", – сказал Илларионов.

Он уверен, что вся эта военная истерия вокруг Украины – ни что иное, как беспрецедентных масштабов дезинформационная кампания, направленная на украинское общество. Цель – создать атмосферу страха, попытаться шантажировать возможным наступлением, чтобы украинцы согласились на принятие Минских соглашений (на условиях Кремля).

"Все, чему мы являемся свидетелями последние полтора месяца – это свидетельство беспрецедентной дезинформационной кампании, в которой участвует администрация Байдена, администрация Путина, и ряд представителей Офиса президента Украины", – заявил эксперт.

Угроза вторжения РВ в Украину

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