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"Вторгнення не буде взагалі": ексрадник Путіна пояснив істерію навколо України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
8 грудня, 11:44
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Ілларіонов звинуватив США в участі у дезінформаційній кампанії проти нашої країни
Путін не нападатиме на Україну. Колаж "Сьогодні"
Путін не нападатиме на Україну. Колаж "Сьогодні"

Ніякого вторгнення Росії не буде, незважаючи на залякування російськими військами поблизу українських кордонів. При цьому США включилися до масштабної дезінформаційної кампанії з тиску на Україну.

Про це розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

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Йому не сподобалося, як ще до переговорів Байдена з Путіним у США повідомили, що нібито готуються до евакуації американців із території України у разі нападу російських військ.

"Це не підтримка, а, я сказав би, провокація, підстав у якої немає жодних... Наразі вздовж українських кордонів немає російських військ, достатніх для великомасштабного наступу. Усі військові експерти в один голос кажуть, що немає жодних ознак того, що найближчим часом, йдеться про кілька тижнів як мінімум, відбудеться якесь серйозне велике вторгнення російських військ. Більше того, багато хто говорить про те, що такого вторгнення не буде взагалі", – сказав Ілларіонов.

Він упевнений, що вся ця військова істерія навколо України – ні що інше, як безпрецедентного масштабу дезінформаційна кампанія, спрямована на українське суспільство. Мета – створити атмосферу страху, спробувати шантажувати можливим наступом, щоб українці погодилися на ухвалення Мінських угод (на умовах Кремля).

"Все, чому ми є свідками останні півтора місяці – це свідчення безпрецедентної дезінформаційної кампанії, в якій бере участь адміністрація Байдена, адміністрація Путіна, та низка представників Офісу президента України", – заявив експерт.

Загроза вторгнення РВ в Україну

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