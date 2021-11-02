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Так Разумкова могут выгнать из Рады? В "Слуге народа" прояснили ситуацию

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров
2 ноября, 16:28
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Бывший спикер утверждал, что законных способов нет, но все может решиться на съезде слуг
"Слуги" продолжают борьбу с Разумковым. Коллаж "Сегодня"
"Слуги" продолжают борьбу с Разумковым. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура еще утром говорил, что, по его личному мнению, нет оснований для лишения депутатского мандата экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. Журналисты "Сегодня" уточнили у него позицию по этому вопросу.

В комментарии для нашей редакции Качура пояснил, что после разговора с секретариатом партии он выяснил, что все же возможность лишить экс-спикера депутатства у "Слуги народа" есть.

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"Насколько мне известно, у партии такие основания есть, потому что я не знаю всех материалов, документов. Но есть некоторая информация, и об этом мне сказали представители секретариата нашей партии, что такая возможность есть", – сказал он.

Качура отметил, что вопрос Разумкова, возможно, будет рассмотрен на следующем съезде "слуг народа".

"Этот вопрос – это компетенция политической партии. Действительно, партия имеет такую возможность. Депутатов, которых выбирали в нее, не могут отозвать, но для этого есть основания. Юристы партии говорят, что такие основания есть и Александр Корниенко может воспользоваться своим правом как глава партии и вынести этот вопрос на съезде. Съезд примет соответствующее решение", – объяснил депутат.

"Битва" за мандат Разумкова

  • 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.
  • На этого "слугам" показалось мало и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.
  • В свою очередь Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его словам, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.
  • При этом он неоднократно заявлял, что у "слуг" нет законных оснований забрать у него мандат, поскольку из фракции "СН" он может уйти только по собственному желанию, но не принудительно. Разумков даже оказался в уникальной ситуации. Оказывается, он все еще может числиться "слугой народа", несмотря на то, что когда был избран главой парламента, то стал внефракционным.

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