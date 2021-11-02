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Так Разумкова можуть вигнати з Ради? У "Слузі народу" прояснили ситуацію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів
2 листопада, 16:28
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Колишній спікер стверджував, що законних способів немає, але все може вирішитися на з'їзді слуг
"Слуги" продовжують боротьбу з Разумковим. Колаж "Сьогодні"
"Слуги" продовжують боротьбу з Разумковим. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура ще зранку казав, що, на його особисту думку, немає підстав для позбавлення депутатського мандату ексспікера парламенту Дмитра Разумкова. Журналісти "Сьогодні" уточнили в нього позицію з цього питання.

У коментарі для нашої редакції Качура пояснив, що після розмови із секретаріатом партії він з'ясував, що все ж таки можливість позбавити ексспікера депутатства у "Слуги народу" є.

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"Наскільки мені відомо, партія має такі підстави, бо я не знаю всіх матеріалів, документів. Але є деяка інформація, і про це мені сказали представники Секретаріату нашої партії, що така можливість є", – сказав він.

Качура зазначив, що питання Разумкова, можливо, буде розглянуте на наступному з'їзді "слуг народу".

"Це питання – це компетенція політичної партії. Справді, партія має таку можливість. Депутатів, яких обирали до неї, не можуть відкликати, але для цього є підстави. Юристи партії кажуть, що такі підстави є і Олександр Корнієнко може скористатися своїм правом як глава партії та винести це питання на з'їзді. З’їзд прийме відповідне рішення", – пояснив депутат.

"Битва" за мандат Разумкова

  • 7 жовтня 284 народних депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини". На його місце був призначений Руслан Стефанчук.
  • Цьому "слугам" здалося мало і заговорили вже про можливе позбавлення депутатського мандата. На токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу.
  • Своєю чергою Разумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата. За його словами, зараз в парламенті може відбутися що завгодно, в тому числі і порушення закону.
  • При цьому він неодноразово заявляв, що "слуги" не мають законних підстав забрати у нього мандат, оскільки з фракції "СН" він може піти тільки за власним бажанням, але не примусово. Разумков навіть опинився в унікальній ситуації. Виявляється, він все ще може значитися "слугою народу" попри те, що коли був обраний головою парламенту, то став позафракційним.

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