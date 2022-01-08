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"Реальная сила": экс-секретарь СНБО рассказал, что может остановить Путина

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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8 января, 12:58
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Данилюк рассказал, как нужно себя вести Украине с партнерами
Александр Данилюк (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Александр Данилюк (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что создание в Украине системы территориальной обороны является реальным ответом на российскую угрозу. По его мнению, это сила, которая сможет остановить президента РФ Владимира Путина.

Об этом Данилюк сказал в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале Украина 24.

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"Это и есть реальный ответ на угрозу Путина. У нас людей, прошедших реальные боевые действия – сотни тысяч. В то время, когда сейчас власти даже боятся озвучить реальные угрозы, они готовы защищать. Это реальная сила, которая может остановить Путина. И Путин это очень хорошо понимает", – подчеркнул он.

По словам экс-секретаря СНБО, создание системы территориальной обороны должно происходить по всей стране.

"Какой это даст сигнал, сразу объясняю. У нас любят говорить, что никаких переговоров об Украине не должно быть без Украины за столом. Но это происходит. Почему происходит? Потому что, в частности, и наши партнеры понимают, что если не будет Украины за столом, мало что изменится. Они доверяют себе больше, чем нам. Надо вести себя таким образом, чтобы без нас просто не могли быть переговоры. Запад будет понимать, что здесь не "сопли", а есть армия, территориальная оборона, сотни тысяч вооруженных людей, готовых защищать", – сказал он.

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Также Данилюк добавил, что наши партнеры будут понимать, что если дипломатическим путем не получится уладить ситуацию, будет очень серьезная война, и они вынуждены будут включаться.

"И они будут максимально заинтересованы вовлекать Украину в переговоры, чтобы эту войну остановить", – пояснил он.

Комментируя возможную реакцию России, Данилюк отметил: "А что думает Кремль – можно себе только представить. Столько мотивированных людей – подготовленных, вооруженных, готовых в следующую минуту выйти на защиту страны, тогда стоимость для Путина этой агрессии увеличивается в разы".

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Территориальная оборона

  • В Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.
  • Численность ВСУ увеличивается на 11 тысяч: 10 тысяч – для войск территориальной обороны и 1 тысяча – для сил специальных операций.
  • Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование. Именно им отводится ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины.
  • Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольное формирование территориальной общины" и т.д.

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